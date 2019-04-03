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«Зенит» вправе продлить контракт с Кокориным

вчера, 22:44

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что «Зенит» имеет право продлить контракт с нападающим Александром Кокориным. Напомним, суд оставил футболиста под стражей до 25 сентября.

Кокорин не ограничен в праве подписать новый трудовой договор. Теоретически это возможно. Другой вопрос — будет ли делать это «Зенит», не дождавшись решения суда. Какой смысл рисковать? Хотя риск не огромный, потому что зарплату в этот момент выплачивать не нужно.

Как и многие, не очень понимаю, почему такое продолжительное время им нужно находиться за решеткой. Степень тяжести содеянного не совсем соразмерна с тем, что происходит. Не оправдываю то, что они сделали, но всё происходящее — чересчур строго.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   117 / 901
сегодня в 03:05
Очень не понятная история с судейством и следствием...Тёмная история.
Miaf
Miaf
   48 / 901
сегодня в 02:01
правильно, пусть продлевают контракты за народные деньги с уголовниками
МКС
МКС
   42 / 901
вчера в 23:30
Люди вообше мало понимают

В чем смысл жизни

Пока им не прилетает стулом по башке

А вот когда таки прилетело

Сразу и наказание обидчика кажется черезчур мягким

И возникает желание ответки в темном уголке

Ну а сидя за компом, действительно кажется

Что два быдлогана вроде ни в чем и не виноваты
drug01
drug01
   92 / 901
вчера в 23:29
Зачем спешить ещё нет срока?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Serg_Diamond
   32 / 901
вчера в 23:21
Смысл всей этой истории не в каком-то чемпионате, не в каком-то кубке, а в простой сермяжной правде - нельзя быть быдлом и гопником безнаказанно, если ты бычишь не против 8 ов. Вот если бы против нас с вами, то это пожалуйста, хоть до инвалидности, ничего бы им за это не было, а нам тоже было бы мало радости, а за этих законы вдруг начинают работать - поэтому нам с вами и обидно, что они не работают за нас...
Уважаемый, а тебе известно, что нельзя людей бить стулом по голове? Любой шестиклассник ответит, что нельзя. Это быдло не знало, теперь будет знать. Вот и все. Очень просто. А твои домыслы оставь при себе.
ошалевший
ошалевший
   434 / 901
вчера в 23:19
не пойму только почему чинуши из газпрома не заступятся,ведь наверняка знакомы с чинушами побитыми,похоже газпромовские такой властью не владеют
ошалевший
ошалевший ответил grazie100
   434 / 901
вчера в 23:17
Игроки Зенита самое лучшее , что могут сделать в этой ситуации - выиграть все оставшиеся встречи этого сезона.Это ускорит суть дела , так как смысл всей этой истроии будет исчерпан, ведь некоторые хотят таким образом повлиять на ситуацию в турнирной таблице.Просто надо их лишить этой эфимерной надежды..
такого бреда ещё поискать,прям ждали когда за стул бухой схватится и депутата побыстрому подсадили
kust07
kust07
   447 / 901
вчера в 23:13
А смысл
grazie100
grazie100 ответил Serg_Diamond
   466 / 901
вчера в 23:10
Когда в споре, где назовут и м.. ом и ли п..ом , или дадут в глаз или ухо , то сперва подумай прежде чем давать ответ , а вдруг он родственник какого-то чиновника и какого -то важного чела .Ведь можно присесть , на немалый срок...Шофёр ведь не такой уж и пай мальчик, если врезал первым сходу Мамаеву в м..у, знаем такие крутых водил ,которые возят распиаренных миллионеров - шоуменов...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил grazie100
   38 / 901
вчера в 22:59
Игроки Зенита самое лучшее , что могут сделать в этой ситуации - выиграть все оставшиеся встречи этого сезона.Это ускорит суть дела , так как смысл всей этой истроии будет исчерпан, ведь некоторые хотят таким образом повлиять на ситуацию в турнирной таблице.Просто надо их лишить этой эфимерной надежды..
Смысл всей этой истории не в каком-то чемпионате, не в каком-то кубке, а в простой сермяжной правде - нельзя быть быдлом и гопником безнаказанно, если ты бычишь не против 8 ов. Вот если бы против нас с вами, то это пожалуйста, хоть до инвалидности, ничего бы им за это не было, а нам тоже было бы мало радости, а за этих законы вдруг начинают работать - поэтому нам с вами и обидно, что они не работают за нас...
grazie100
grazie100 ответил EAGuar As
   466 / 901
вчера в 22:55
    EAGuar As
    EAGuar As
       49 / 901
    вчера в 22:52
    За минусом штрафа в 40 лимонов европейских .
    grazie100
    grazie100
       466 / 901
    вчера в 22:50
    Игроки Зенита самое лучшее , что могут сделать в этой ситуации - выиграть все оставшиеся встречи этого сезона.Это ускорит суть дела , так как смысл всей этой истроии будет исчерпан, ведь некоторые хотят таким образом повлиять на ситуацию в турнирной таблице.Просто надо их лишить этой эфимерной надежды..
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