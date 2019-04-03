«Зенит» вправе продлить контракт с Кокориным

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что «Зенит» имеет право продлить контракт с нападающим Александром Кокориным. Напомним, суд оставил футболиста под стражей до 25 сентября.

Кокорин не ограничен в праве подписать новый трудовой договор. Теоретически это возможно. Другой вопрос — будет ли делать это «Зенит», не дождавшись решения суда. Какой смысл рисковать? Хотя риск не огромный, потому что зарплату в этот момент выплачивать не нужно.

Как и многие, не очень понимаю, почему такое продолжительное время им нужно находиться за решеткой. Степень тяжести содеянного не совсем соразмерна с тем, что происходит. Не оправдываю то, что они сделали, но всё происходящее — чересчур строго.