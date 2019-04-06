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Зидан: «Сказать, что мы ужасно выглядели против „Валенсии“, было бы ложью»

сегодня, 02:55
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар17:15 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Эйбаром» в чемпионате Испании. В предыдущем туре Примеры «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» (1:2).

Прежде всего, нужно сказать, что мы будем играть против команды, которая проводит очень хороший сезон. Они обязательно постараются поразить наши ворота.

Мы продолжим делать то, что делаем. Я отметил для себя много позитивного после игры с «Валенсией», и утверждать, что мы выглядели ужасно, было бы ложью. Мы должны продолжать совершенствовать свою игру, но я не думаю, что то, что мы делаем сейчас, настолько плохо.

Я не могу залезть игрокам в головы, но я вижу, чего они хотят. У них есть чувство собственного достоинства, и они хотят закончить этот сезон на позитивной ноте. 

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
   154 / 925
сегодня в 06:29
Да неважно какие сейчас будут результаты, бороться уже не за что. Самое главное, чтобы за этот остаток сезона Зидан максимально слепил команду, подготовил к следующему сезон, понял какие позиции нужно усилить и кем, делать побольше ротации, чтобы определится кто достоин стартового состава, а с кем можно и попрощаться.
112910415
112910415
   84 / 925
сегодня в 06:23
играли неплохо, и результат неплохой )
ABir
ABir
   307 / 925
сегодня в 06:02
Титулов в этом сезоне уже не снискать, но инициативной и результативной игрой своих болельщиков Реал может и должен порадовать
cska plus
cska plus
   16 / 925
сегодня в 05:21
Честно, ужасно.
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