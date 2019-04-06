Зидан: «Сказать, что мы ужасно выглядели против „Валенсии“, было бы ложью»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Эйбаром» в чемпионате Испании. В предыдущем туре Примеры «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» (1:2).

Прежде всего, нужно сказать, что мы будем играть против команды, которая проводит очень хороший сезон. Они обязательно постараются поразить наши ворота.

Мы продолжим делать то, что делаем. Я отметил для себя много позитивного после игры с «Валенсией», и утверждать, что мы выглядели ужасно, было бы ложью. Мы должны продолжать совершенствовать свою игру, но я не думаю, что то, что мы делаем сейчас, настолько плохо.

Я не могу залезть игрокам в головы, но я вижу, чего они хотят. У них есть чувство собственного достоинства, и они хотят закончить этот сезон на позитивной ноте.