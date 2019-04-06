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Иньеста признался, что хочет вернуться в «Барселону»

сегодня, 16:45

Полузащитник японского клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста заявил, что желает вернуться в «Барселону».

Если бы всё зависело от меня, я бы вернулся. Но мы не знаем, что нас ждет в будущем. Строить долгосрочные планы на будущее очень сложно.

Мне бы хотелось иметь возможность вернуться в роли, которая будет мне подходить. Таким образом, я мог бы поделиться опытом, накопленным за долгие годы.

Ранее Иньеста заявил, что по окончании игровой карьеры может стать тренером.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   51 / 933
сегодня в 18:15
Иньесте после ухода из Барсы наконец то начали платить по статусу
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   220 / 933
сегодня в 18:00
Тренгером возмут
3ton
3ton
   229 / 933
сегодня в 17:52
Мог бы еще поиграть пару сезонов за Барселону, а не уходить .
Опыт не пропьешь .
А опыта у Иньесты много .
kotmyshka
kotmyshka
   210 / 933
сегодня в 17:47
Все может быть...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 933
сегодня в 17:44
Еще может попылить Иньеста. Гыгыгы
ДАША Д
ДАША Д
   195 / 933
сегодня в 17:28
Просто ностальгия.
Apsny
Apsny
   171 / 933
сегодня в 17:08
Это и без его слов и так понятно.
Zenit_84
Zenit_84
   104 / 933
сегодня в 16:46
все хотят
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