Иньеста признался, что хочет вернуться в «Барселону»

Полузащитник японского клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста заявил, что желает вернуться в «Барселону».

Если бы всё зависело от меня, я бы вернулся. Но мы не знаем, что нас ждет в будущем. Строить долгосрочные планы на будущее очень сложно.

Мне бы хотелось иметь возможность вернуться в роли, которая будет мне подходить. Таким образом, я мог бы поделиться опытом, накопленным за долгие годы.