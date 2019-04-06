Гасперини - об игре с «Интером»: «Это будет матч престижа»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий матч 31-го тура Серии А против «Интера».
Это будет матч престижа. У нас хороший период подготовки. Мы встретимся с сильной командой на стадионе, который будет заполнен страстными болельщиками.
Этот матч станет проверкой нашей зрелости. Если встреча закончится с хорошими показателями, независимо от результата, мы выиграем от него в будущем, и это будет значительным проявлением нашей силы.
Напомним, что недавно «Аталанта» выдала лучший старт в матче Серии А с 1932 года.