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Гасперини - об игре с «Интером»: «Это будет матч престижа»

сегодня, 16:41
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий матч 31-го тура Серии А против «Интера». 

Это будет матч престижа. У нас хороший период подготовки. Мы встретимся с сильной командой на стадионе, который будет заполнен страстными болельщиками. 

Этот матч станет проверкой нашей зрелости. Если встреча закончится с хорошими показателями, независимо от результата, мы выиграем от него в будущем, и это будет значительным проявлением нашей силы.

Напомним, что недавно «Аталанта» выдала лучший старт в матче Серии А с 1932 года. 

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kotmyshka
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