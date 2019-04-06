Ковач: «В раздевалке ребят на дерби много настраивал Титов»

Бывший футболист «Спартака» Радослав Ковач накануне матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА поделился воспоминаниями об игре в составе «красно-белых».

Когда я играл в «Спартаке», то у нас было много лидеров: Аленичев, Титов, Иранек, потом я. Всегда говорили в раздевалке: «Давай, давай, пойдём, поехали!». У нас была очень хорошая команда, мы делали всё для победы. В раздевалке ребят на дерби много настраивал Титов. Последние годы капитаном был я, я просил ребят драться на поле и делать всё на 100 процентов. На таких матчах дополнительный настрой был не особо нужен, ведь всегда был полный стадион, много болельщиков. В «Лужниках» всегда было 70 тысяч фанатов, а 50 из них – спартаковцы. Это лучшие болельщики России, всё было просто фантастически. Я отлично помню их голос, они очень сильно нам помогали.