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Ковач: «В раздевалке ребят на дерби много настраивал Титов»

сегодня, 13:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Радослав Ковач накануне матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА поделился воспоминаниями об игре в составе «красно-белых».

Когда я играл в «Спартаке», то у нас было много лидеров: Аленичев, Титов, Иранек, потом я. Всегда говорили в раздевалке: «Давай, давай, пойдём, поехали!». У нас была очень хорошая команда, мы делали всё для победы. В раздевалке ребят на дерби много настраивал Титов. Последние годы капитаном был я, я просил ребят драться на поле и делать всё на 100 процентов. На таких матчах дополнительный настрой был не особо нужен, ведь всегда был полный стадион, много болельщиков. В «Лужниках» всегда было 70 тысяч фанатов, а 50 из них – спартаковцы. Это лучшие болельщики России, всё было просто фантастически. Я отлично помню их голос, они очень сильно нам помогали.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   40 / 926
сегодня в 14:35
Ах, эти легендарные бромонтановые времена... Сейчас в "Спартаке" в раздевалке, скорее, наоборот, после матча настраивают... Деми, Денис...
mangoх12
mangoх12
   13 / 926
сегодня в 14:16
судя по вью, скучает по бромотанчику)
cska plus
cska plus
   16 / 926
сегодня в 14:02
Ахахах! Поил бромонтаном.
Footbolista
Footbolista
   8 / 926
сегодня в 13:54
Коней настраивал Ерема...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 926
сегодня в 13:49
Ну Егор то понятно как и чем вас настраивал!
Бестрофейный
Бестрофейный
   166 / 926
сегодня в 13:48
Откуда столько свиных выползло перед позором?
oncha
oncha
   150 / 926
сегодня в 13:46
С пакетом бромантана обильным.
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