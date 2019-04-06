Промес - «Спартаку»: «Удачи, моя любовь»

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес пожелал «красно-белым» удачи в сегодняшнем московском дерби против ЦСКА.
Удачи, моя любовь.
Спартаковец однажды-спартаковец навсегда♥️🔴⚪ Квинси Промес(@qpromes) пожелал удачи Спартаку перед Московским дерби🤩 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ #спартак #москва #фк #футбол #краснобелый #победа #тренер #лучшее #fcsm #spartak #клуб #игра #матч #краснобелый #тв #арена #открытиеарена #янаоткрытииарене #только #победа #болельщики #промес
Встреча состоится 6 апреля в 19:00 мск на «Открытие Арене».