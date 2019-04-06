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Промес - «Спартаку»: «Удачи, моя любовь»

сегодня, 14:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес пожелал «красно-белым» удачи в сегодняшнем московском дерби против ЦСКА.

Удачи, моя любовь.

Встреча состоится 6 апреля в 19:00 мск на «Открытие Арене».

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 926
сегодня в 14:58
Показушное рыло с лавки :)
time out
time out
   60 / 926
сегодня в 14:55
Спасибо, Квинси!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 926
сегодня в 14:46
Лучше бы ты Севилье помогал, а то 5 место, Стандард и Славия.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   83 / 926
сегодня в 14:43
Причем тут скамейка в Севилье?
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