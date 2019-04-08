«Боруссия» М: «Торган Азар хочет покинуть наш клуб»

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль сообщил, что полузащитник команды Торган Азар летом покинет клуб.

По слухам, бельгиец перейдет в «Боруссию» дортмундскую. Сумма трансфера может составить порядка 40 млн евро.

Некоторое время назад мы дали понять Торгану, что хотим продлить с ним контракт. В ответ на это он сообщил нам, что не хочет продлевать договор, а намерен сделать следующий шаг в своей карьере.

Потенциальные покупатели должны будут заплатить за Азара с учетом того, что он один из лучших полузащитников Бундеслиги и основной футболист сильной европейской сборной.