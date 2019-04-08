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«Боруссия» М: «Торган Азар хочет покинуть наш клуб»

сегодня, 18:01

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль сообщил, что полузащитник команды Торган Азар летом покинет клуб.

По слухам, бельгиец перейдет в «Боруссию» дортмундскую. Сумма трансфера может составить порядка 40 млн евро.

Некоторое время назад мы дали понять Торгану, что хотим продлить с ним контракт. В ответ на это он сообщил нам, что не хочет продлевать договор, а намерен сделать следующий шаг в своей карьере.

Потенциальные покупатели должны будут заплатить за Азара с учетом того, что он один из лучших полузащитников Бундеслиги и основной футболист сильной европейской сборной.

 В текущем сезоне 26-летний Азар забил 9 голов и сделал 9 результативных передач в 27 матчах.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   539 / 964
сегодня в 18:53
Ну если в бд то норм, но бд нужны по сильнее игроки если хотят быть топ клубом
Ruslan3132
Ruslan3132
   150 / 964
сегодня в 18:23
Челси пусть возьмет...даже футболки новые не нужно выпускать, за Эденом доносит ))
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