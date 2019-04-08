ГлавнаяНовости

МЮ нашел замену Де Хеа

сегодня, 09:00

Руководство «Манчестер Юнайтед» нашло двух кандидатов на замену своему голкиперу Давиду Де Хеа, если он покинет клуб этим летом.

Сообщается, что англичане претендуют на вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда и игрока «Атлетико» Яна Облака.

Контракт испанца, которым интересуется ПСЖ, истекает после текущего сезона.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Челси» хочет выручить за своего лидера 100 млн фунтов
Сегодня, 08:32 Комментарии15
Слухи«Реал» не планирует расставаться с Бензема
Вчера, 17:20 Комментарии13
СлухиМитрович получил суперпредложение из Китая
Вчера, 16:56 Комментарии4
СлухиПеллегрини хочет видеть в «Вест Хэме» Джеко
Вчера, 16:21 Комментарии1
Слухи«Боруссия» претендует на 18-летнего Сессеньона
Вчера, 15:26 Комментарии2
СлухиСостав «Челси» может пополнить Левандовски
Вчера, 15:04 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   172 / 965
сегодня в 09:55
Вратарю замену найти не сложно.
la_masia
la_masia ответил Ruslik1982
   75 / 965
сегодня в 09:52
Потому что дырка.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил KUDE9IR
   535 / 965
сегодня в 09:38
Ахах столько бреда давно не слышал, причем в каждом слове, облак не лучший, а обычный, и с фразы устал проигрывать с матрасми ахах, матрас топ клуб, а мю середняк, и не более, с матрасом борется за лч и лол лигу, с мю лишь за 6 место и ле ахах,
Bavaria_M
Bavaria_M
   535 / 965
сегодня в 09:34
Давно пора гнать дырку хе, пикфорда круче и облака и дырки, тем более матрасы не отдадут его, и так распродажа у них,
Ruslik1982
Ruslik1982
   80 / 965
сегодня в 09:26
не понимаю почему никто в Европе не обращает внимания на Акинфеева
KUDE9IR
KUDE9IR
сегодня в 09:24
Для МЮ лучше отпустить Де Хеа и купить Облака.Ян-лучший кипер в мире прямо сейчас,к тому же он устал проигрывать с Матрасами как мне кажется.
Evilhuman
Evilhuman
   19 / 965
сегодня в 09:19
Вот за чем вообще рассмотреть эту позицию,у нас отличный кипер,а от добра добра не ищут
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 965
сегодня в 09:16
Зачем вообще пытаться менять то что менять не нужно ???
WildKem
WildKem
   772 / 965
сегодня в 09:14
Насколько известно еще зимой активировали опцию контракта Давида, по которой с ним автоматически продлили контракт на год и видимо в течение следующего
сезона будут вести с ним переговоры о продление контракта, там все вроде упирается пока в деньги, Давид вроде просит 480 тысяч фунтов в неделю, это примерно 25 млн фунтов в год( или 29 млн евро по сегодняшнему курсу), это всяко дешевле будет клубу чем покупать Пикфорда по слухам за него хотят 55 млн евро плюс зарплата, а за Облака так вообще все 80 млн евро, а то и 100 млн евро запросит Атлетико. Поэтому думаю просто в течение следующего сезона продлят контракт с Давидом и всё.
Groove000
Groove000
   168 / 965
сегодня в 09:03
Фраза "Замена Де Хеа" - ересь
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 965
сегодня в 09:02
Возьмите Беленова
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100