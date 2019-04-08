МЮ нашел замену Де Хеа

Руководство «Манчестер Юнайтед» нашло двух кандидатов на замену своему голкиперу Давиду Де Хеа, если он покинет клуб этим летом.
Сообщается, что англичане претендуют на вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда и игрока «Атлетико» Яна Облака.
Контракт испанца, которым интересуется ПСЖ, истекает после текущего сезона.
сезона будут вести с ним переговоры о продление контракта, там все вроде упирается пока в деньги, Давид вроде просит 480 тысяч фунтов в неделю, это примерно 25 млн фунтов в год( или 29 млн евро по сегодняшнему курсу), это всяко дешевле будет клубу чем покупать Пикфорда по слухам за него хотят 55 млн евро плюс зарплата, а за Облака так вообще все 80 млн евро, а то и 100 млн евро запросит Атлетико. Поэтому думаю просто в течение следующего сезона продлят контракт с Давидом и всё.
сезона будут вести с ним переговоры о продление контракта, там все вроде упирается пока в деньги, Давид вроде просит 480 тысяч фунтов в неделю, это примерно 25 млн фунтов в год( или 29 млн евро по сегодняшнему курсу), это всяко дешевле будет клубу чем покупать Пикфорда по слухам за него хотят 55 млн евро плюс зарплата, а за Облака так вообще все 80 млн евро, а то и 100 млн евро запросит Атлетико. Поэтому думаю просто в течение следующего сезона продлят контракт с Давидом и всё.