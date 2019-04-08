МЮ нашел замену Де Хеа

сегодня, 09:00

Руководство «Манчестер Юнайтед» нашло двух кандидатов на замену своему голкиперу Давиду Де Хеа, если он покинет клуб этим летом.

Сообщается, что англичане претендуют на вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда и игрока «Атлетико» Яна Облака.