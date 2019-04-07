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Пеллегрини хочет видеть в «Вест Хэме» Джеко

сегодня, 16:21

Сообщается, что нападающий «Ромы» Эдин Джеко близок к переходу в «Вест Хэм».

Главный тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини лично заинтересован в трансфере боснийского футболиста. 

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allemz
allemz
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сегодня в 16:28
Да, это отличная идея.
В АПЛ любил проводить новогодние мастер-классы в виде покеров. Болелы шпор не дадут соврать!)
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