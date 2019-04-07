Пеллегрини хочет видеть в «Вест Хэме» Джеко

Сообщается, что нападающий «Ромы» Эдин Джеко близок к переходу в «Вест Хэм».
Главный тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини лично заинтересован в трансфере боснийского футболиста.
Сообщается, что нападающий «Ромы» Эдин Джеко близок к переходу в «Вест Хэм».
Главный тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини лично заинтересован в трансфере боснийского футболиста.
В АПЛ любил проводить новогодние мастер-классы в виде покеров. Болелы шпор не дадут соврать!)
В АПЛ любил проводить новогодние мастер-классы в виде покеров. Болелы шпор не дадут соврать!)