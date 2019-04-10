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Ван Дейк: «Все нападающие, против которых я сейчас играю, сильны»

сегодня, 00:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мы не пропустили, а сами забили два хороших гола. Сможем от этого отталкиваться. Хочется насладиться победой, сегодня мы добились хорошего результата. Теперь сосредоточимся на матче с «Челси».

Также оборонец поделился впечатлениями от противостояния с нападающим «Порту» Муссой Марегой.

Он крепкий парень, сложно против него играть. Однако все нападающие, против которых я сейчас играю, сильны. Мне нравятся такие битвы.

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Left Boy
Left Boy
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сегодня в 01:39
Ахаха, жребу купили, а теперь рассказывают о том какие игроки порту сильные
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