Ван Дейк: «Все нападающие, против которых я сейчас играю, сильны»

сегодня, 00:44

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мы не пропустили, а сами забили два хороших гола. Сможем от этого отталкиваться. Хочется насладиться победой, сегодня мы добились хорошего результата. Теперь сосредоточимся на матче с «Челси».

Также оборонец поделился впечатлениями от противостояния с нападающим «Порту» Муссой Марегой.