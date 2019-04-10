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Клопп: «2:0 - очень хороший результат»

сегодня, 00:38
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту» (2:0).

Я рад. Это первая игра перед сложной ответной встречей. Мы забили два замечательных гола и контролировали игру большую часть матча. 2:0 - очень хороший результат. Мы сохранили ворота на замке. Игра мне понравилось. Мы понимали, что ничего не решим в первом поединке. В Португалии будет жарко.

Во втором тайме мы немного сбились с ритма, нужно было лучше работать с мячом. Но на самом деле никого критиковать повода нет.

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