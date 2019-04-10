Арп перейдет в «Баварию» грядущим летом

сегодня, 11:06

Нападающий «Гамбурга» Янн-Фите Арп перейдет в «Баварию» уже этим летом, сообщает источник со ссылкой на Sport Bild.

Изначально была информация, что молодой форвард может пополнить состав мюнхенского клуба либо в 2019 году, либо в 2020-м, однако «Бавария» решила не затягивать с переходом 19-летнего игрока.

Сумма трансфера составит 3 млн евро, еще 2 млн «динозавры» смогут получить в качестве бонусов. Сам игрок подпишет четырехлетний контракт.

Арп громко заявил о себе в 2017 году, когда он забил 10 голов в 8 матчах на чемпионате Европы U17, а также 5 мячей на юношеском мундиале.