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Тесть Родригеса: «Хамес был бы рад поиграть за „Наполи“»

сегодня, 03:33

Эрнан Оспина, тесть полузащитника «Баварии» и сборной Колумбии Хамеса Родригеса, сообщил, что его зять не прочь поиграть за «Наполи». Неаполитанский клуб тренирует Карло Анчелотти, с которым Хамес вместе работал в мюнхенском клубе.

Моя дочь Даниэла сказала мне, что у Хамеса прекрасные отношения с Карло Анчелотти и он был бы счастлив снова с ним поработать.

Думаю, он бы хотел однажды поиграть в Италии и, само собой, в таком большом клубе, как «Наполи». Все колумбийские футболисты хотели бы попробовать свои силы в Серии А. С переходом Роналду в «Ювентус» привлекательность этого чемпионата сильно возросла.

Напомним, летом 27-летний хавбек должен будет вернуться в «Реал», так как срок его аренды в «Баварии» подойдёт к концу.

Недавно Хамес Родригес получил испанское гражданство.

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