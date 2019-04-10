Тесть Родригеса: «Хамес был бы рад поиграть за „Наполи“»

Эрнан Оспина, тесть полузащитника «Баварии» и сборной Колумбии Хамеса Родригеса, сообщил, что его зять не прочь поиграть за «Наполи». Неаполитанский клуб тренирует Карло Анчелотти, с которым Хамес вместе работал в мюнхенском клубе.

Моя дочь Даниэла сказала мне, что у Хамеса прекрасные отношения с Карло Анчелотти и он был бы счастлив снова с ним поработать.

Думаю, он бы хотел однажды поиграть в Италии и, само собой, в таком большом клубе, как «Наполи». Все колумбийские футболисты хотели бы попробовать свои силы в Серии А. С переходом Роналду в «Ювентус» привлекательность этого чемпионата сильно возросла.