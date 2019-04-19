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«Боруссия» Д не отпустит Санчо в Манчестер

19 апреля 2019, 18:13

Дортмундская «Боруссия» не планирует расставаться с Джейдоном Санчо, сообщает издание Sport Bild. В услугах футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», однако «Боруссия» хочет отложить вопрос о трансфере игрока на более поздний срок.

По слухам, Санчо оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил fantazior
   395 / 959
20 апреля в 18:22
Эм какой позор? Или как ливер был унижения? Ну а кто виноват что ливер способен выйграть у топ клубом большой 3 только когда они в кризисе и во время смены покалени и кучи травм, ну и судья еще. А так обычные выскочка которых летом раскупят, и смешно как глоры мю дают заднию как истиные каталонцы)
fantazior
fantazior ответил Bavaria_M
   546 / 959
20 апреля в 14:07
Расскажи нам о позоре от портовых дома
fantazior
fantazior ответил Bavaria_M
   546 / 959
20 апреля в 14:01
    Bavaria_M
    Bavaria_M ответил dimagas1
       395 / 959
    19 апреля в 22:06
    Эм какой? Эт спроси у своих собратьев что так яро это утверждали, а после унижения от женщин каталони, они пропали сразу(
    dimagas1
    dimagas1 ответил Bavaria_M
       307 / 959
    19 апреля в 18:52
    Оп оп как интересно, а горы мю отрицают что их мешок покупал игроков у бд, или хотя-бы интересовались, а все это проклятая Бавария пачками у бд скупает, ахах
    К чему этот бред?
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       395 / 959
    19 апреля в 18:27
    Оп оп как интересно, а горы мю отрицают что их мешок покупал игроков у бд, или хотя-бы интересовались, а все это проклятая Бавария пачками у бд скупает, ахах
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