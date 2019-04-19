«Боруссия» Д не отпустит Санчо в Манчестер

19 апреля 2019, 18:13

Дортмундская «Боруссия» не планирует расставаться с Джейдоном Санчо, сообщает издание Sport Bild. В услугах футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», однако «Боруссия» хочет отложить вопрос о трансфере игрока на более поздний срок.

По слухам, Санчо оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.