«Боруссия» Д не отпустит Санчо в Манчестер

Дортмундская «Боруссия» не планирует расставаться с Джейдоном Санчо, сообщает издание Sport Bild. В услугах футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», однако «Боруссия» хочет отложить вопрос о трансфере игрока на более поздний срок.
По слухам, Санчо оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.
У тебя логические связи в голове есть или как? Давно БД в АПЛ? Тебе уже 1000000000 раз писали, Бавария растаскивает конкурентов в национальном чемпионате. Посиди и обдумай в голове своей давно БД была конкурентом МЮ в национальном чемпионате?
У тебя логические связи в голове есть или как? Давно БД в АПЛ? Тебе уже 1000000000 раз писали, Бавария растаскивает конкурентов в национальном чемпионате. Посиди и обдумай в голове своей давно БД была конкурентом МЮ в национальном чемпионате?