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Ходжсон: «Клуб поможет Хеннесcи в вопросе изучения ужасов нацизма»

19 апреля 2019, 20:44

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон сообщил, что клуб проведет работу с вратарем Уэйном Хеннесcи по поводу его исторической безграмотности.

Ранее FA не стала наказывать Хеннесси за демонстрацию жеста, похожего на нацистский салют, сославшись на то, что голкипер вообще не знал, что это такое.

Я не знаю, насколько велика эта проблема, потому что мое поколение намного ближе к этому вопросу. Не знаю, как обстоят дела с этим у молодежи. 

Понятия не имею, об уровне знаний о Холокосте и войне в других клубах и даже нашем клубе. Теперь я понимаю, что проблема существует, и мы ей займемся.

Вместе мы разберемся в ситуации с Уэйном. Он очень хочет узнать как можно больше.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 959
19 апреля в 21:13
Теперь пошли отмазки. Да,все он реально знал.
pele1981
pele1981
19 апреля в 20:51
Как может FA наказать вратаря за такое приветствие, когда королева Елизавета II такой жест часто делала?
Deville
Deville
   449 / 959
19 апреля в 20:49
видимо школу он прогуливал или далеко от нее жил. Не знание не снимает ответственности.
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