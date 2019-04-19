Ходжсон: «Клуб поможет Хеннесcи в вопросе изучения ужасов нацизма»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон сообщил, что клуб проведет работу с вратарем Уэйном Хеннесcи по поводу его исторической безграмотности.

Ранее FA не стала наказывать Хеннесси за демонстрацию жеста, похожего на нацистский салют, сославшись на то, что голкипер вообще не знал, что это такое.

Я не знаю, насколько велика эта проблема, потому что мое поколение намного ближе к этому вопросу. Не знаю, как обстоят дела с этим у молодежи.

Понятия не имею, об уровне знаний о Холокосте и войне в других клубах и даже нашем клубе. Теперь я понимаю, что проблема существует, и мы ей займемся.

Вместе мы разберемся в ситуации с Уэйном. Он очень хочет узнать как можно больше.