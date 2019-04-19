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Вальверде: «Хотим стать чемпионами Испании до матчей с „Ливерпулем“»

19 апреля 2019, 20:00
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассчитывает, что им удастся в ближайших матчах оформить чемпионство, чтобы они смогли спокойно начать готовиться к играм с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

Нам нужно постараться выиграть Примеру в предстоящих трех турах национального первенства. Я хочу, чтобы нас ничего не отвлекало от подготовки к матчам с «Ливерпулем». Это сильная команда, которая в прошлом сезоне была в финале Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил dzvinka
   213 / 959
21 апреля в 12:08
дак в чем проблема, лига то из 2 команд, и одна в неадеквате сейчас)))
Матрас может нагнуть любую английскую команду и Баварку из Германии тоже, макаронников и лягушатников даже в счёт не беру =)
Luk Bessson
Luk Bessson ответил dzvinka
   737 / 959
20 апреля в 13:59
дак в чем проблема, лига то из 2 команд, и одна в неадеквате сейчас)))
толку, что в АПЛ их не две? Сами же скупили всех со всего мира себе а теперь заявляют что-то) интересные)))
так а в итоге все равно обсёр)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
20 апреля в 02:27
Сосьедад, Алавес, Леванте - сплошь любимые клиенты Левы.
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
19 апреля в 21:11
А дальше на чемпионат можно наплевать
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
19 апреля в 20:50
Я думаю Барселона досроча станет чемпионом
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 959
19 апреля в 20:35
Удачи против цапли.
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
19 апреля в 20:17
вперед и с песней
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
19 апреля в 20:14
дак в чем проблема, лига то из 2 команд, и одна в неадеквате сейчас)))
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