Вальверде: «Хотим стать чемпионами Испании до матчей с „Ливерпулем“»

19 апреля 2019, 20:00

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассчитывает, что им удастся в ближайших матчах оформить чемпионство, чтобы они смогли спокойно начать готовиться к играм с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.