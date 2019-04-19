Вальверде: «Хотим стать чемпионами Испании до матчей с „Ливерпулем“»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассчитывает, что им удастся в ближайших матчах оформить чемпионство, чтобы они смогли спокойно начать готовиться к играм с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
Нам нужно постараться выиграть Примеру в предстоящих трех турах национального первенства. Я хочу, чтобы нас ничего не отвлекало от подготовки к матчам с «Ливерпулем». Это сильная команда, которая в прошлом сезоне была в финале Лиги чемпионов.
так а в итоге все равно обсёр)
так а в итоге все равно обсёр)