«Манчестер Юнайтед» готов продать Лукаку этим летом

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с нападающим Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно, утверждает источник.
Интерес к бельгийскому нападающему проявляют «Бавария», «Интер» и «Пари Сен-Жермен». Недавно сообщалось о том, что экс-наставник «Челси» Антонио Конте в случае прихода в «Интер» будет настаивать на приобретении Лукаку.
Если бы ты смотрел игры Баварии против Реала, Челси и т.п. то увидел бы, что Гомес нулевой игрочела против таких команд и защитников, его хавают в лёгкую.
Да что объяснять, достаточно глянуть нарезку их голов .
Если бы ты смотрел игры Баварии против Реала, Челси и т.п. то увидел бы, что Гомес нулевой игрочела против таких команд и защитников, его хавают в лёгкую.
Да что объяснять, достаточно глянуть нарезку их голов .
До этого было 15-25 в лиге + кубки + еврокубки.
Например в прошлом сезоне 16 + 5 + 6
Позапрошлый за Эвертон - 25 + 1
А ещё перед этим - 18 + 7
До этого было 15-25 в лиге + кубки + еврокубки.
Например в прошлом сезоне 16 + 5 + 6
Позапрошлый за Эвертон - 25 + 1
А ещё перед этим - 18 + 7
Не нравится - пусть МЮ продаёт. В любом из названных клубов Лукаку будет стабильно забивать.
Не нравится - пусть МЮ продаёт. В любом из названных клубов Лукаку будет стабильно забивать.