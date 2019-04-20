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«Манчестер Юнайтед» готов продать Лукаку этим летом

20 апреля 2019, 04:50

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с нападающим Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно, утверждает источник.

Интерес к бельгийскому нападающему проявляют «Бавария», «Интер» и «Пари Сен-Жермен». Недавно сообщалось о том, что экс-наставник «Челси» Антонио Конте в случае прихода в «Интер» будет настаивать на приобретении Лукаку.

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Karkaz
Karkaz ответил Барсамания1988
   492 / 959
21 апреля в 08:46
Скинь пожалуйста нарезку голов лукаку в матчах против Барселоны, если не сложно)))) ахахаха
Месси не забивал Челси 8 матчей и Ливерпулю 180 минут.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Karkaz
   373 / 959
21 апреля в 05:10
Скинь пожалуйста нарезку голов лукаку в матчах против Барселоны, если не сложно)))) ахахаха
Karkaz
Karkaz ответил Bavaria_M
   492 / 959
20 апреля в 19:48
Гомес был круче него, ибо во всех командах был топом, а бревно кака, ток в эвертоне и все, и наф брать его если можно дешевле и качественного взять, тот же пепе или заха и кого там еще приписывают.
Если ты считаешь что Гомес круче Лукаку, то значит не разбираешься в нападающих. Лукаку может сделать гол сам, за счёт корпуса, дриблинга, плюс он умеет в пас играть. Гомес же забивает за счёт партнеров.
Если бы ты смотрел игры Баварии против Реала, Челси и т.п. то увидел бы, что Гомес нулевой игрочела против таких команд и защитников, его хавают в лёгкую.
Да что объяснять, достаточно глянуть нарезку их голов .
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Karkaz
   395 / 959
20 апреля в 18:14
Гомес был круче него, ибо во всех командах был топом, а бревно кака, ток в эвертоне и все, и наф брать его если можно дешевле и качественного взять, тот же пепе или заха и кого там еще приписывают.
рус фан
рус фан
   230 / 959
20 апреля в 15:47
Как болел Реала хотел бы перехода Лукаку к нам в мадрид, Бенз старый и один, нужен еще мощный звездный форвард способный хорошо играть вверху.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   622 / 959
20 апреля в 15:27
    Never Never
    Never Never
       739 / 959
    20 апреля в 15:12
    Еще бы фреда линдельфа,санчеса,погбуна,лингарда
    Artuom
    Artuom ответил ReMiX_SPb
       202 / 959
    20 апреля в 12:40
    стабильно сколько? 5 ? 10 ?
    Когда это он забивал 5-10?)
    До этого было 15-25 в лиге + кубки + еврокубки.
    Например в прошлом сезоне 16 + 5 + 6
    Позапрошлый за Эвертон - 25 + 1
    А ещё перед этим - 18 + 7
    Karkaz
    Karkaz ответил Bavaria_M
       492 / 959
    20 апреля в 12:22
    Нафиг надо это бревно, да и ща Баварию будут везде приписывать чем ближе То,
    У Баварии почти всегда брёвна в атаке играли. Лукаку самое техничное бревно будет. Если Гомес забивал по 30 мячей за сезон, то Лукаку даю сотку будет забивать по как минимум не меньше.
    Bavaria_M
    Bavaria_M ответил Karkaz
       395 / 959
    20 апреля в 12:12
    Нафиг надо это бревно, да и ща Баварию будут везде приписывать чем ближе То,
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       395 / 959
    20 апреля в 12:10
    Ох как со мной спорили глоры мю, доказывая как им повезло с ним, и что он топ нап ахах, сколько его хватило? На один сезон? Ахах
    ReMiX_SPb
    ReMiX_SPb ответил Artuom
       473 / 959
    20 апреля в 11:41
    Глупости. При хорошей работе полузащиты он очень даже стабильный. Не смотри на этот сезон, посмотри на все предыдущие - увидишь стабильность. А в этом сезоне вся команда не стабильна, а не один Лукаку. Не нравится - пусть МЮ продаёт. В любом из названных клубов Лукаку будет стабильно забивать.
    стабильно сколько? 5 ? 10 ?
    galem72
    galem72
       336 / 959
    20 апреля в 11:27
    Я был бы не против! МЮ нужен не такой слон, а более шустрый забивака.
    Artuom
    Artuom ответил Василий 50
       202 / 959
    20 апреля в 10:22
    Он нестабильный игрок.
    Глупости. При хорошей работе полузащиты он очень даже стабильный. Не смотри на этот сезон, посмотри на все предыдущие - увидишь стабильность. А в этом сезоне вся команда не стабильна, а не один Лукаку.

    Не нравится - пусть МЮ продаёт. В любом из названных клубов Лукаку будет стабильно забивать.
    Karkaz
    Karkaz
       492 / 959
    20 апреля в 09:05
    В Баварию стоит взять. Универсальный игрок, плюс вряд ли за него много попросят как за не основного в МЮ.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       660 / 959
    20 апреля в 05:32
    Сомневаюсь, что он нужен "Баварии".
    Василий 50
    Василий 50
       308 / 959
    20 апреля в 05:23
    Он нестабильный игрок.
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