Кононов: «Игра была 50 на 50»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ничью с «Рубином».

Не думаю, что мы во втором тайме перестали владеть мячом. Может, количество владения уменьшили. «Рубин» также хотел отыграться. У нас были хорошие моменты, где-то 50 на 50 игра была. У нас не было плана играть на контратаках, «Рубин» достаточно активно играл, они где-то выровняли игру.

Не получилось забить, не получилось с выходом игроков атаки. Плюс были трудности в том, что мы теряли мяч там, где не стоило. На эмоциях спешили вперед.