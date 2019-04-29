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Кононов: «Игра была 50 на 50»

29 апреля 2019, 22:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ничью с «Рубином».

Не думаю, что мы во втором тайме перестали владеть мячом. Может, количество владения уменьшили. «Рубин» также хотел отыграться. У нас были хорошие моменты, где-то 50 на 50 игра была. У нас не было плана играть на контратаках, «Рубин» достаточно активно играл, они где-то выровняли игру.

Не получилось забить, не получилось с выходом игроков атаки. Плюс были трудности в том, что мы теряли мяч там, где не стоило. На эмоциях спешили вперед. 

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
30 апреля в 00:17
На что намекает? На Валерину фразу о равенстве сторон???
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
30 апреля в 00:11
если бы Кононов так тренировал, как раздает интервью до матча, после матча, Спартак бы лигу чемпионов выиграл)
Doping87
Doping87
   91 / 954
29 апреля в 23:34
Игра была равна играли два г0вna.
Doping87
Doping87
   91 / 954
29 апреля в 23:32
Для Кононов 50/50 это когда ключевые моменты игры не получаются 🤦‍♂️. Если он серьёзно, это фиаско братан.
PiterGrad
PiterGrad
29 апреля в 23:28
походу Каррера ,это лучшее что было в свинарнике за последнее время. молодец....ушел во время.
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
29 апреля в 23:13
чего наговорил фиг поймёшь, мало того что физрук ,так ещё и балабол
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
29 апреля в 22:54
Вали из Спартака !!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
29 апреля в 22:47
50% позора и 50% стыда
Озеров
Озеров
   90 / 954
29 апреля в 22:38
Мля мля, мля мля

Где он игру увидел?

Какой рубин на контроатаках?

Ты че с остатками команд сотворил

Чудище огородное

Надеюсь Федун тебя выгонит

Кто на работу то возьмет?

Кому такое 77 надо?
ABir
ABir
   176 / 954
29 апреля в 22:34
Потеря очередных очков с очень слабой командой. Теперь действительно при такой игре остаётся в оставшихся матчах только отстаивать нынешнее пятое место и свою пятую точку
старый слонище
старый слонище
   853 / 954
29 апреля в 22:33
Великий тренер,хе-хе...Сыграл на своём поле 50 на 50 с никакущим Рубином.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
29 апреля в 22:28
Никакой Рубин и никакой Спартак и Кононов не знающий толком что сказать , вот и вся картина.
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
29 апреля в 22:26
А две недели назад ты на весь Соккер трубил что Спартак не потерял шансы стать чемпионом...Балабол и пустобрех ты короче говоря...
Питермен
Питермен
   22 / 954
29 апреля в 22:26
Стыдно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
29 апреля в 22:26
Вы сыграли неплохо для хрюшатника, не кори себя, манекен!
евгений соколов
евгений соколов
   431 / 954
29 апреля в 22:26
позорище и коментарий в пользу бедных не тянешь уйди 90 на 10 в пользу рубина
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
29 апреля в 22:19
50 на 50 и получилось
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