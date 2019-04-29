Кононов: «Я готов работать в „Спартаке“ и строить команду»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что он готов продолжать строить команду.

Сегодня «Спартак» сыграл вничью с «Рубином».

У нас моменты есть. А какие они не имеет никакого значения. Потому что команды против нас закрываются, и нам не удаются позиционные атаки. Но моменты мы так или иначе создаем.

Я готов работать в «Спартаке» и строить команду, которая мне доверена. Мы двигаемся в своем направлении. И команда хочет играть в свой футбол. Это получается. И у меня получается иметь доверие, это для тренера самое главное.