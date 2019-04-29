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Кононов: «Я готов работать в „Спартаке“ и строить команду»

29 апреля 2019, 22:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что он готов продолжать строить команду.

Сегодня «Спартак» сыграл вничью с «Рубином».

У нас моменты есть. А какие они не имеет никакого значения. Потому что команды против нас закрываются, и нам не удаются позиционные атаки. Но моменты мы так или иначе создаем.

Я готов работать в «Спартаке» и строить команду, которая мне доверена. Мы двигаемся в своем направлении. И команда хочет играть в свой футбол. Это получается. И у меня получается иметь доверие, это для тренера самое главное.

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Все комментарии
mortid
mortid ответил Эльдар Эльдаров
   317 / 954
30 апреля в 23:46
Как раз дадут, клуб же заявил что Кононов будет тренером под которого летом будут трансферы. Плюс уберут весь баласт
Уже проходили про трансферы, "икру" и прочее, не верю. Клуб каждый год что-то заявляет, а воз и ныне там, одни пустые обещания на протяжении почти двадцати лет. У некоторых может и хватит терпения, а вот времени нет, люди тупо состарятся и умрут прежде, чем увидят Спартак который унижал в своё время Ливерпуль, Арсенал, Реал.
Эльдар Эльдаров
Эльдар Эльдаров ответил mortid
   825 / 954
30 апреля в 23:09
Чтобы строить новое, нужно сломать старое, господин Кононов. А этого сделать я так понимаю вам никто не даст. Так что нечего бросать слова на ветер ;) Когда вас уволят, болельщики вам подарят пиджак с номером на спине "нуль".
Как раз дадут, клуб же заявил что Кононов будет тренером под которого летом будут трансферы. Плюс уберут весь баласт
mortid
mortid
   317 / 954
30 апреля в 19:52
Чтобы строить новое, нужно сломать старое, господин Кононов. А этого сделать я так понимаю вам никто не даст. Так что нечего бросать слова на ветер ;) Когда вас уволят, болельщики вам подарят пиджак с номером на спине "нуль".
galem72
galem72
   333 / 954
30 апреля в 10:12
Чтобы что-то строить, нужен материал! А его у Кононова, к сожалению, полтора землекопа.
((
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   668 / 954
30 апреля в 09:13
Так этот пользователь про Локо и Краснодар только писал, тему ЦСКА никто не поднимал
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   279 / 954
30 апреля в 07:48
Только вот надо тебе накинуть энное количество месяцев на " постройку" какой-то там команды. Ты грозился сделать ее за четыре месяца, а надо было заявлять четыре года. Потом тебя один фиг выгонят, но денег с Федуна слупить можно больше в разы.
Роман Романов
Роман Романов
   862 / 954
30 апреля в 07:44
Что он несет?
Nikola45
Nikola45 ответил 25процентный клоун
   16 / 954
30 апреля в 06:14
да,он скмый
Могу только одно сказать! Блажен кто верует ))
Comentarios
Comentarios
   178 / 954
30 апреля в 01:02
Движение в никуда
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
30 апреля в 00:48
    Ромбик
    Ромбик
    30 апреля в 00:30
    Кононова гнать. Он больше разрушает чем строит. Балаболка. Пустыми обещаниями добьется пустых трибун. И так смотреть противно, уж куда хуже. Когда это прекратится ?. Ну все же было более менее лучше при Каррере.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Nikola45
       19 / 954
    30 апреля в 00:29
    да,он скмый
    Дармштадище-Ингольштадище
    Дармштадище-Ингольштадище
       554 / 954
    30 апреля в 00:26
    зато у кононова есть пиджак. игры нет, а пиждак есть.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       208 / 954
    30 апреля в 00:18
    Уже НАРАБОТАЛ ,хватит ! Исчезло и то ,что осталось ! Создаётся такое впечатление ,что Кононов ,как клещ присосался к Спартаку и хрен его выгонишь ! Другой бы уже в душевой повесился,а этот ногами и руками упирается ,хрен оторвёшь ! Вот ,су...ка ! )) И мы ,эта собака ещё год терпеть будем ? )))))
    Nikola45
    Nikola45 ответил 25процентный клоун
       16 / 954
    30 апреля в 00:11
    вот не соглашусь,Квинси и того Зе нет ,что в подигровке был хорош . Кононов затеял перестройку команды ,а его просили выполнить реальные задачи ,это его ошибка,ввязался в легенду о стеноччках и забеганиях ,а можно было попрагматичней
    И Вы себя считаете экспертом? ))
    Союзник противников
    Союзник противников
       17 / 954
    30 апреля в 00:10
    Два белоруса, два земели устроили нам тут цирк,а все передрались из-за них! Оба не хотят подводить односельчанина и говорят : Проходите Вы на четвёртое место,Виктор Михалыч!,а тот в ответ:Нет.лучше Вы, пан Кононов! Скорее бы это гадство закончилось,вместе с чемпионатом,может обоих уберут? Ну хотя бы одного-Гончаренко,а Кононов пусть поросят добивает.
    Nikola45
    Nikola45 ответил 25процентный клоун
       16 / 954
    30 апреля в 00:09
    игра была?))))) ахах ,от куда? я эксперт,бей беги ,без центра ,без леандро
    Кто??? Вы кажется сами определили кто Вы! ))
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       206 / 954
    29 апреля в 23:56
    Сгинь, нечисть!
    RIR68
    RIR68
       112 / 954
    29 апреля в 23:46
    что значит готов? твоя миссия и Денискина ещё не выполнена!!!
    Footbolista
    Footbolista
       10 / 954
    29 апреля в 23:41
    311
    311
       53 / 954
    29 апреля в 23:38
    "Мы двигаемся в своем направлении."
    Расступись Анжи-Енисей, Спартак двигается!)
    kust07
    kust07
       82 / 954
    29 апреля в 23:31
    У Массимо тоже доверие было,вот только паршивое руководство было другого мнения,и Карреру уволили за неудовлетворительные результаты,а тебя держат,потому что такая игра устраивает и руководство Спартака и ветеранов экспертов и прочих.не устраивает только фанатов Спартака,но всем пофигу.а вообще веселая командочка Спартак пусть лучше в еврокубках играют пряники.
    Doping87
    Doping87 ответил 25процентный клоун
       91 / 954
    29 апреля в 23:28
    Скажи что ты жрёшь? Я тоже хочу.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
       9 / 954
    29 апреля в 23:27
    Вы давайте сами в ЛЧ попадите ,а то пенсионеров паровозных и школьников краснодарских как-то не интересно смотреть
    Повторюсь, любое место в пятерке будет нормальным результатом. Да и Витя наш уж больно увлекся экспериментами.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Крейсер
       19 / 954
    29 апреля в 23:26
    вот не соглашусь,Квинси и того Зе нет ,что в подигровке был хорош . Кононов затеял перестройку команды ,а его просили выполнить реальные задачи ,это его ошибка,ввязался в легенду о стеноччках и забеганиях ,а можно было попрагматичней
    kust07
    kust07
       82 / 954
    29 апреля в 23:26
    Команды закрываются..ха)) надо же закрываются..удивил. А чего хотел то)
    Димoн
    Димoн
       33 / 954
    29 апреля в 23:25
    строить нет) построить команду и повести в баню да))))
    dino-hsv
    dino-hsv ответил 25процентный клоун
       99 / 954
    29 апреля в 23:24
    Селихов лучший этой весной,глянь стату
    сафонов посмеялся :)
    Крейсер
    Крейсер ответил 25процентный клоун
       332 / 954
    29 апреля в 23:23
    Игры не было при Каррере, только в последний месяц перед увольнением. А игроки более чем достойные сейчас в команде. Каррера с ними золото брал и всю РПЛ валтузил.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил dino-hsv
       19 / 954
    29 апреля в 23:23
    Селихов лучший этой весной,глянь стату
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