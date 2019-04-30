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Ван Боммел может возглавить «Милан»

30 апреля 2019, 20:49

Главный тренер ПСВ Марк ван Боммел может стать новым главным тренером «Милана». Как сообщает La Repubblica, голландский специалист рассматривается руководством «россонери» в качестве замены Дженнаро Гаттузо.

Ранее сообщалось, что «Милан» планирует уволить Гаттузо по окончании сезона.

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Все комментарии
Lagartina Yershov
Lagartina Yershov
   734 / 954
01 мая в 16:54
Не то ,что нужно милану
galem72
galem72
   337 / 954
01 мая в 09:33
Почему бы Конте не пригласить?
barcamilan
barcamilan
   487 / 954
01 мая в 08:06
вот издеваются, не хотят милану успехов, одни индзаги, зеедорфы, гаттузы и теперь боммелы
FILL3286
FILL3286 ответил Ozabot
   31 / 954
01 мая в 07:03
А чем плох Ван Боммель? ПСВ вон на равных с Аяксом играет в домашнем чемпионате. 32 игры и только 2 поражения.
Это очередной физрук!
Ozabot
Ozabot ответил Abbath
   646 / 954
01 мая в 06:58
Кто бы сомневался. Будут перебирать бывших, пока не закончатся. Вон Боммел отфизручит сезон, затем Неста, а там и Шева освободится.
А чем плох Ван Боммель? ПСВ вон на равных с Аяксом играет в домашнем чемпионате. 32 игры и только 2 поражения.
DEIVID
DEIVID ответил Чемпионский Клык 7
   629 / 954
01 мая в 03:45
Будет клыковать на 12-14 местах, летом убыточный проект не рассчитается по ФФП, устроит распродажу своего романольского мусора и накроется медным тазом.
А мусором то Бонучи и Ругани оказались. особенно последний, сколько песенок было, мегаталант и прочее, а по факту днарь обыкновенный.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
01 мая в 00:21
Час от часу не легче. Вся эта азиатская шайка до добра не доведет.
Князь Московский
Князь Московский ответил Евгений Макрушин
   13 / 954
30 апреля в 22:55
Ювентус не был сильнее Аякса и вылетел абсолютно заслуженно.
Ювентус сыграл в *овнофутбол, фраернулся и поплатился, но Шоне нужно было в Амстердаме удалять и пенка 100% была в ворота Аякса, а её не назначили. Так что не мороси, если оба матча не видел.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Князь Московский
   121 / 954
30 апреля в 22:32
Ювентус не был сильнее Аякса и вылетел абсолютно заслуженно.
Князь Московский
Князь Московский ответил Евгений Макрушин
   13 / 954
30 апреля в 21:55
А по мне связь прямая,чем больше сильных клубов в лиге,тем выше конкуренция,тем Выше концентрация и характер команды.Вот Вы написали про вылет Сити и вылет Реала с Юве...Между этими вылетами нет ничего общего.Кстати состав Сити не считаю сильнейшим.Понятное дело,что это не гарантирует успех в ЛЧ,но я считаю,что Сериал сейчас страшно проигрывает АПЛ в зрительской привлекательности и в этом виновато отсутствие сильных клубов.
Если бы не Скомина, то Ливерки бы не было и в прошлогоднем финале и в этом плейоф. А Ювентус как раз специалист обыгрывать тех, кто сильнее его, только со слабаками часто лажает.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Князь Московский
   121 / 954
30 апреля в 21:51
А по мне связь прямая,чем больше сильных клубов в лиге,тем выше конкуренция,тем Выше концентрация и характер команды.Вот Вы написали про вылет Сити и вылет Реала с Юве...Между этими вылетами нет ничего общего.Кстати состав Сити не считаю сильнейшим.Понятное дело,что это не гарантирует успех в ЛЧ,но я считаю,что Сериал сейчас страшно проигрывает АПЛ в зрительской привлекательности и в этом виновато отсутствие сильных клубов.
Князь Московский
Князь Московский ответил Евгений Макрушин
   13 / 954
30 апреля в 21:46
Вот не пойму я Вашего сарказма.Мне кажется Юве в первую очередь нужны сильные Миланские клубы,или нравиться постоянные +20 от второго места и вылеты из ЛЧ???
Не вижу взаимосвязи)
У Реала есть Барселона, но их вышвырнули так же как и Ювентус. МанСити тоже вылетел с сильнейшим составом в ЛЧ и мощной конкуренцией)
Как будто бы конкуренция в чемпионате гарантирует ЛЧ. Тут много факторов - жребий, судейство, травмы в неподходящий момент и.т.д.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил juvenale
   121 / 954
30 апреля в 21:41
Вот не пойму я Вашего сарказма.Мне кажется Юве в первую очередь нужны сильные Миланские клубы,или нравиться постоянные +20 от второго места и вылеты из ЛЧ???
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Colchoneros
   121 / 954
30 апреля в 21:39
С чего это вдруг это не серьёзно?
Colchoneros
Colchoneros
   271 / 954
30 апреля в 21:17
Это не серьезно!
Чемпионский Клык 7
Чемпионский Клык 7
   368 / 954
30 апреля в 21:14
Будет клыковать на 12-14 местах, летом убыточный проект не рассчитается по ФФП, устроит распродажу своего романольского мусора и накроется медным тазом.
Abbath
Abbath
   727 / 954
30 апреля в 21:06
Кто бы сомневался. Будут перебирать бывших, пока не закончатся. Вон Боммел отфизручит сезон, затем Неста, а там и Шева освободится.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
30 апреля в 21:03
Очередь Марка подошла...
juvenale
juvenale
   38 / 954
30 апреля в 20:59
кто там китайцев еще не тренировал хахаха фильку лучше позовите
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
30 апреля в 20:50
Началось!!!
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