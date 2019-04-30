Ван Боммел может возглавить «Милан»

Главный тренер ПСВ Марк ван Боммел может стать новым главным тренером «Милана». Как сообщает La Repubblica, голландский специалист рассматривается руководством «россонери» в качестве замены Дженнаро Гаттузо.
Ранее сообщалось, что «Милан» планирует уволить Гаттузо по окончании сезона.
У Реала есть Барселона, но их вышвырнули так же как и Ювентус. МанСити тоже вылетел с сильнейшим составом в ЛЧ и мощной конкуренцией)
Как будто бы конкуренция в чемпионате гарантирует ЛЧ. Тут много факторов - жребий, судейство, травмы в неподходящий момент и.т.д.
У Реала есть Барселона, но их вышвырнули так же как и Ювентус. МанСити тоже вылетел с сильнейшим составом в ЛЧ и мощной конкуренцией)
Как будто бы конкуренция в чемпионате гарантирует ЛЧ. Тут много факторов - жребий, судейство, травмы в неподходящий момент и.т.д.