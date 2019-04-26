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Васильев получил предложение от «Спартака»

26 апреля 2019, 19:42

«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба. Стороны обсуждают детали соглашения.

Напомним, что последним местом работы Васильева был французский «Монако», который он покинул в феврале этого года.

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Все комментарии
Gunther
Gunther
30 апреля в 21:21
Интересное решение, было бы неплохо посмотреть как он построил бы все в РПЛ
КАМЮ
КАМЮ ответил ABir
   120 / 954
27 апреля в 10:45
Работа в Спартаке - это почёт и уважение для любогого специалиста
То-то мы и видим, как с почётом и уважением, специалисты вылетают из СпаМа пинком под зад
ABir
ABir
   176 / 954
27 апреля в 07:21
Работа в Спартаке - это почёт и уважение для любогого специалиста
SHMEL
SHMEL
   157 / 954
27 апреля в 05:22
Для Васильева предложение наверняка будет заманчивым в финансовом плане,но портить свою репутацию работой в пищевике....Фу...
Bastardo
Bastardo ответил Заполярный
   569 / 954
27 апреля в 02:11
КАКАЯ ТРОГАТЕЛЬНАЯ ЗАБОТА КОНЕБОМЖЕЙ О СПАРТАКЕ.
Конечно, ведь Васильев это тот человек, который очень просто объяснил почему Акинфеев не нужен Монако (А так же многим другим топ-клубам)
Bastardo
Bastardo ответил Владимир_Спартак
   569 / 954
27 апреля в 02:09
А кто такой Васильев??? 😁 Утромбовал Монако на дно))
В одиночку утрамбовал?
А в пик успехов Монако он косынку в кабинете раскладывал?
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
27 апреля в 01:43
Изгнанный из "Монако" пойдёт только в "Спартак".
Заполярный
Заполярный
   282 / 954
26 апреля в 23:29
КАКАЯ ТРОГАТЕЛЬНАЯ ЗАБОТА КОНЕБОМЖЕЙ О СПАРТАКЕ.
sir_Alex
sir_Alex ответил Sаshа
   84 / 954
26 апреля в 22:15
тренера надо нового приглашать
Дело не в тренере.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
26 апреля в 22:09
Вадим Васильев Федуну : если в Спартаке вы уже почти всё развалили , тогда МЫ едем к вам !!!! )))))
makkie
makkie
   11 / 954
26 апреля в 21:52
Васильев, конечно, топ уровень, но вряд ли он к Федуну поедет.
RIR68
RIR68
   112 / 954
26 апреля в 21:45
для спартака подойдёт Обама. и по цвету и по уму!!!
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
26 апреля в 21:21
Монако с его помощью поднялось
cska1948
cska1948 ответил Так Себе Аналитик
   96 / 954
26 апреля в 20:57
"Спартаковский дух" это аромат запаренных веничков, виски и кальяна. Идеально, если еще подруга детства рядом. Банщик не даст соврать. Лепота)
А как же без аромата миллеровского самогона?
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
26 апреля в 20:54
тренера надо нового приглашать
cska plus
cska plus
   20 / 954
26 апреля в 20:49
Окончательный конец карьере.
dzvinka
dzvinka ответил Так Себе Аналитик
   67 / 954
26 апреля в 20:46
"Спартаковский дух" это аромат запаренных веничков, виски и кальяна. Идеально, если еще подруга детства рядом. Банщик не даст соврать. Лепота)
и бек-вокал чьей-то жены вижжащей у дверей)))
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
26 апреля в 20:33
Васильеву надо сильно подумать, перед тем как принимать решение. Что бы потом сильно не пожалеть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил КАМЮ
   14 / 954
26 апреля в 20:25
А как же "спартаковский дух"? Здесь его быстро научат, что деньги не нало зарабатывать. Их надо только успешно осваивать
"Спартаковский дух" это аромат запаренных веничков, виски и кальяна. Идеально, если еще подруга детства рядом. Банщик не даст соврать. Лепота)
КАМЮ
КАМЮ
   120 / 954
26 апреля в 20:05
А как же "спартаковский дух"?

Здесь его быстро научат, что деньги не нало зарабатывать. Их надо только успешно осваивать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   155 / 954
26 апреля в 19:58
А кто такой Васильев??? 😁 Утромбовал Монако на дно))
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
26 апреля в 19:55
погубит карьеру и репутацию
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Брулин
   14 / 954
26 апреля в 19:54
Евгения Васильева вроде без дела сидит. отличный руководитель и эффективный менеджер.
Не тот масштаб, она привыкла миллиардами долларов красть, а там Федун всего в один миллиард оценивает клуб, да и то это ровно в 4 раза больше реальной стоимости.
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
26 апреля в 19:51
Сомнительная кандидатура.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
26 апреля в 19:51
Пока народные выступают чуть лучше, чем Монако. Но придёт Васильев и исправит эту недоработку...
SHMEL
SHMEL
   157 / 954
26 апреля в 19:51
    Брулин
    Брулин
       29 / 954
    26 апреля в 19:48
    Евгения Васильева вроде без дела сидит. отличный руководитель и эффективный менеджер.
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