Васильев получил предложение от «Спартака»

«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба. Стороны обсуждают детали соглашения.
Напомним, что последним местом работы Васильева был французский «Монако», который он покинул в феврале этого года.
«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба. Стороны обсуждают детали соглашения.
Напомним, что последним местом работы Васильева был французский «Монако», который он покинул в феврале этого года.
А в пик успехов Монако он косынку в кабинете раскладывал?
А в пик успехов Монако он косынку в кабинете раскладывал?
Здесь его быстро научат, что деньги не нало зарабатывать. Их надо только успешно осваивать
Здесь его быстро научат, что деньги не нало зарабатывать. Их надо только успешно осваивать