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Адиев летом может возглавить «Ахмат»

26 апреля 2019, 21:23

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев летом возглавит «Ахмат» в случае, если грозненскую команду покинет Рашид Рахимов.

Рахимов возглавил «Ахмат» в начале сентября прошлого года. Действующее соглашение рассчитано на два года.

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Все комментарии
Anzhidag777
Anzhidag777
28 апреля в 11:31
Хороший человек это не профессия при всем моем уважении к нему как тренер очень слабый все победы дбытые это просто фарт нереальный то пенальте не забили на 90 мин вматчах с уралом и оренбургом по одному удару в сторону ворот и 6 очков имея в Составе Понсе,Маркелова,Кацаева,Рабио Кулика Дюпина Гиголаева Лескано можно было бы хотя бы Енисею навязать достойный футбол а не весь матч сидеть в обороне
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
27 апреля в 07:00
Адиев с Рашидом и рядом не стоял.
Жаль Терек,если так получится.
cska plus
cska plus
   20 / 954
27 апреля в 06:23
Вполне достойная кандидатура.
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
27 апреля в 02:30
Адиев уже себя проявил.
311
311 ответил 95-shishani-95
   53 / 954
27 апреля в 01:49
Рахимов хороший тренер, просто ему не покупают сильных игроков. И скамейка запасных очень короткая!!!! И не смотря на всё это, он даёт результат, в отличие от других недавних тренеров!!! А Адиев пусть будет его помощником!!!
Какой результат дает? В зоне прямого вылета команда!)
95-shishani-95
95-shishani-95
   102 / 954
27 апреля в 01:24
Рахимов хороший тренер, просто ему не покупают сильных игроков. И скамейка запасных очень короткая!!!!
И не смотря на всё это, он даёт результат, в отличие от других недавних тренеров!!!
А Адиев пусть будет его помощником!!!
Навзир
Навзир
   458 / 954
27 апреля в 00:06
Пусть Маматкулович и дальше тренерует, хватит экспериментов.
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
26 апреля в 22:30
может да, а может и нет
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   179 / 954
26 апреля в 22:14
Местный тренер-это то,что надо.Адиев справится. У него Анжи 8 месяцев без зарплаты играет.
Sergey Z
Sergey Z
   135 / 954
26 апреля в 22:12
Не вижу смысла!!!
grifon2013
grifon2013
   749 / 954
26 апреля в 21:57
Рашид Рахимов хороший тренер,но у него кажется проблемы со здоровьем
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
26 апреля в 21:56
зачем Рахимову покидать Ахмат. Руководство команды должно быть довольно результатами
beefs
beefs
   191 / 954
26 апреля в 21:40
если, если, конечно Анжи не станет...
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
26 апреля в 21:28
Кавказская кухня.
Novograd
Novograd
   843 / 954
26 апреля в 21:27
Кому ето 3 нужно
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