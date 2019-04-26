Адиев летом может возглавить «Ахмат»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев летом возглавит «Ахмат» в случае, если грозненскую команду покинет Рашид Рахимов.
Рахимов возглавил «Ахмат» в начале сентября прошлого года. Действующее соглашение рассчитано на два года.
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев летом возглавит «Ахмат» в случае, если грозненскую команду покинет Рашид Рахимов.
Рахимов возглавил «Ахмат» в начале сентября прошлого года. Действующее соглашение рассчитано на два года.
Жаль Терек,если так получится.
Жаль Терек,если так получится.
И не смотря на всё это, он даёт результат, в отличие от других недавних тренеров!!!
А Адиев пусть будет его помощником!!!
И не смотря на всё это, он даёт результат, в отличие от других недавних тренеров!!!
А Адиев пусть будет его помощником!!!