Имена новых руководителей «Спартака» объявят 14 мая

Имена новых руководителей «Спартака» станут известны через две с половиной недели, 14 мая.
Напомним, что сегодня московский клуб объявил о том, что вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.
А Спартаку нужен сильный опытный спортивный менеджер... Наверняка такого и ищут
А Спартаку нужен сильный опытный спортивный менеджер... Наверняка такого и ищут
P.S. У "вас" газы? Сранцевый газ!)))
P.S. У "вас" газы? Сранцевый газ!)))
Лучше сразу 12-го, после проигрыша Уфе Евсеева!
Лучше сразу 12-го, после проигрыша Уфе Евсеева!
Об этом мы и не мечтали -
Пиджак сработался до дыр.
Совет директоров в печали
Решил теперь вручить мундир.
Нужна, похоже, диктатура,
Ведь без нее нельзя никак.
Сменили всю номенклатуру,
Чтоб к юбилею выдать фрак
Победный, с золотою нитью,
Чтоб чемпионом стал "Спартак".
К столетию может и не выйти -
Тогда вернут назад пиджак..
Об этом мы и не мечтали -
Пиджак сработался до дыр.
Совет директоров в печали
Решил теперь вручить мундир.
Нужна, похоже, диктатура,
Ведь без нее нельзя никак.
Сменили всю номенклатуру,
Чтоб к юбилею выдать фрак
Победный, с золотою нитью,
Чтоб чемпионом стал "Спартак".
К столетию может и не выйти -
Тогда вернут назад пиджак..
Спартак оправдал выданные авансы.
Разгром Спартака от Арсенала ВЗБУДОРАЖИЛ всю футбольную общественность.
Уже пошли отставки, а Спартак подвергся ОЧЕРЕДНОЙ критической атаке.
Критикуют все кому не лень.
ДЕВЯТЫЙ вал критики ОБРУШИЛСЯ на Спартак.
А я, что писал до старта этого сезона и по его ходу!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
- Спартак Карреры и Кононова уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ прошлый и этот сезон, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять!
Всё говорило за то, что сезоны 2017/18 и 2018/19 будут для Спартака ПРОВАЛЬНЫМИ!
Всё вернулось НА КРУГИ СВОЯ и Федун остался у разбитого спартаковского КОРЫТА!
Судейские скандалы в пользу Спартака, как луч СВЕТА в ТЁМНОМ спартаковском царстве Федуна!
А когда помощь судей, согласно цены вопроса, не приносит Спартаку результата , то Каррера и Кононов СДУЛИСЬ вместе со Спартаком!
Следовательно:
- Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО!
Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
- Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон!!!
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
Спартак оправдал выданные авансы.
Разгром Спартака от Арсенала ВЗБУДОРАЖИЛ всю футбольную общественность.
Уже пошли отставки, а Спартак подвергся ОЧЕРЕДНОЙ критической атаке.
Критикуют все кому не лень.
ДЕВЯТЫЙ вал критики ОБРУШИЛСЯ на Спартак.
А я, что писал до старта этого сезона и по его ходу!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
- Спартак Карреры и Кононова уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ прошлый и этот сезон, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять!
Всё говорило за то, что сезоны 2017/18 и 2018/19 будут для Спартака ПРОВАЛЬНЫМИ!
Всё вернулось НА КРУГИ СВОЯ и Федун остался у разбитого спартаковского КОРЫТА!
Судейские скандалы в пользу Спартака, как луч СВЕТА в ТЁМНОМ спартаковском царстве Федуна!
А когда помощь судей, согласно цены вопроса, не приносит Спартаку результата , то Каррера и Кононов СДУЛИСЬ вместе со Спартаком!
Следовательно:
- Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО!
Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
- Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон!!!
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
А Вы друзья как не садитесь!
Все в футболисты Вы не годитесь ))
А Вы друзья как не садитесь!
Все в футболисты Вы не годитесь ))