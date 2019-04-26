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Имена новых руководителей «Спартака» объявят 14 мая

26 апреля 2019, 18:35

Имена новых руководителей «Спартака» станут известны через две с половиной недели, 14 мая. 

Напомним, что сегодня московский клуб объявил о том, что вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.

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Все комментарии
Gunther
Gunther ответил safari-05
30 апреля в 21:33
Жаль Феди Черенкова нет. Вот это был бы истинный Спартак.
при всем уважении к легенде, он бы не подошел на роль управленца.
А Спартаку нужен сильный опытный спортивный менеджер... Наверняка такого и ищут
ziborock
ziborock ответил Гавроша
   35 / 954
27 апреля в 09:47
Многие умеют проигрывать достойно, но ты к ним не относишься.
А это ты к чему? Или "абы-лишь-бы"?
Гавроша
Гавроша ответил ziborock
   30 / 954
27 апреля в 09:37
А как же газпром нефть?! P.S. У "вас" газы? Сранцевый газ!)))
Многие умеют проигрывать достойно, но ты к ним не относишься.
safari-05
safari-05
27 апреля в 08:25
Жаль Феди Черенкова нет. Вот это был бы истинный Спартак.
shlomo
shlomo
   125 / 954
27 апреля в 05:37
Вопрос только в одном стоит....кто придет к кормушке?.....хочется надеяться, что это будут толковые и грамотные люди.
ОПС
ОПС
   440 / 954
27 апреля в 04:45
Пусть гуляют.
Василий 50
Василий 50
   305 / 954
27 апреля в 04:41
Нужен новый собственник.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
27 апреля в 01:03
Как говорил старик Рейнгольд: СТЫДНО ЗА ИГРУ СПАРТАКА, СТРАШНАЯ СТЫДОБА!!!
CВИН
CВИН
   618 / 954
26 апреля в 23:58
Надеюсь связь с Лапочкиным не потеряют а то без него совсем кранты
mondial18
mondial18
   784 / 954
26 апреля в 23:53
Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф
Заполярный
Заполярный ответил wingback
   282 / 954
26 апреля в 23:13
Думаю, 14 мая объявят о роспуске хрюшатника по причине страшной стыдобы...
только после 51ика.
ziborock
ziborock ответил Гавроша
   35 / 954
26 апреля в 22:57
Я тебя не понял - лукойл газ добывает? Давай четко договоримся - у нас газ, у вас мазут:
А как же газпром нефть?!
P.S. У "вас" газы? Сранцевый газ!)))
Sunny.
Sunny. ответил Sysanin101
   163 / 954
26 апреля в 22:41
Ещё до этой игры в СМИ писали, что стоит ОЖИДАТЬ нового информационного шума вокруг Спартака. Спартак оправдал выданные авансы. Разгром Спартака от Арсенала ВЗБУДОРАЖИЛ всю футбольную общественность. Уже пошли отставки, а Спартак подвергся ОЧЕРЕДНОЙ критической атаке. Критикуют все кому не лень. ДЕВЯТЫЙ вал критики ОБРУШИЛСЯ на Спартак. А я, что писал до старта этого сезона и по его ходу! Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!! - Спартак Карреры и Кононова уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ прошлый и этот сезон, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять! Всё говорило за то, что сезоны 2017/18 и 2018/19 будут для Спартака ПРОВАЛЬНЫМИ! Всё вернулось НА КРУГИ СВОЯ и Федун остался у разбитого спартаковского КОРЫТА! Судейские скандалы в пользу Спартака, как луч СВЕТА в ТЁМНОМ спартаковском царстве Федуна! А когда помощь судей, согласно цены вопроса, не приносит Спартаку результата , то Каррера и Кононов СДУЛИСЬ вместе со Спартаком! Следовательно: - Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО! Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!! И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место. Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото! - Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон!!! - Европу - ПРОВАЛИЛИ! - Кубок России - ПРОВАЛИЛИ! - Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ! ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
Ваши комментарии всегда очень развернуто и точно отражают что происходит в Спартаке!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
26 апреля в 22:41
Всем тихоооооо.......Глушаков думать будет!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   81 / 954
26 апреля в 22:33
Дениска и тут своих поставит. Пиджака назначил, теперь выше шагнёт.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Scuderia Ferrari
   65 / 954
26 апреля в 22:21
Он Борисович.
Возможно, назвал наугад.
dok66
dok66
   688 / 954
26 апреля в 22:00
Столько копий сломано , а Хозяина все нет
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 954
26 апреля в 21:59
А почему 14-го?
Лучше сразу 12-го, после проигрыша Уфе Евсеева!
Правдин Семён
Правдин Семён
   93 / 954
26 апреля в 21:41
А вот и Назаров:
Об этом мы и не мечтали -
Пиджак сработался до дыр.
Совет директоров в печали
Решил теперь вручить мундир.
Нужна, похоже, диктатура,
Ведь без нее нельзя никак.
Сменили всю номенклатуру,
Чтоб к юбилею выдать фрак
Победный, с золотою нитью,
Чтоб чемпионом стал "Спартак".
К столетию может и не выйти -
Тогда вернут назад пиджак..
RIR68
RIR68 ответил Leha-ha50
   112 / 954
26 апреля в 21:40
Больше всего удивлял Родионов, был человек - невидимка!!! Тише воды , ниже травы себя вел. Все спортивные директора регулярно отмечались в прессе, а этот затихорился и виду не показывал. Может Глушаков ему запретил на людях показываться???
его единственная функция была - это фотосессия с новым игроком и его футболкой!
Правдин Семён
Правдин Семён ответил спартак 1987
   93 / 954
26 апреля в 21:35
За тавтологию про компаньонов -пардон))
Правдин Семён
Правдин Семён ответил спартак 1987
   93 / 954
26 апреля в 21:34
Авен , если что, вернулся к интересу в компании компаньонов.Усманов-продал свои активы Арсенала,инфа была даже на Соккере. А про принца-инсайд с нашей фанатки.Говорят хочет убить 2-х зайцев :заполучить популярный клуб и наладить контакты с Россией.
спартак 1987
спартак 1987 ответил Правдин Семён
   227 / 954
26 апреля в 21:31
Авен пытался что-то, ему сказали цену и он быстро затих, у Усманова большая доля Лондонского арсенала, ну а про шейхов ты конечно загнул, они лучше приобретут команду из топ - 5 европейских чемпионатов, знаменитых на весь мир и кого ещё никто не купил из мешков ( например боруссия д, валенсия, лион и тд)
Союзник противников
Союзник противников ответил ЮЗИК
   17 / 954
26 апреля в 21:28
Над ними уже все ржут!
И-и-го-го-оооооооооооооооо!
kolpankolpan
kolpankolpan
   443 / 954
26 апреля в 21:23
Ни Европу ни чемпионат спартак не проваливал.Это его естественное состояние.Кубок России(ТАААААКОЙ ЗНАЧИМЫЙ ТРОФЕЙ) можете подержать в раздевалке дворника бывшего клуба тосно.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил спартак 1987
   93 / 954
26 апреля в 21:15
1-й претендент на покупку-Авен.Ещё есть некий интерес от Усманова (если не выйдет с европейским клубом )и от наследного саудовского принца.Кто-нибудь да купит,вопрос в цене.
Sysanin101
Sysanin101
   284 / 954
26 апреля в 21:13
Ещё до этой игры в СМИ писали, что стоит ОЖИДАТЬ нового информационного шума вокруг Спартака.
Спартак оправдал выданные авансы.

Разгром Спартака от Арсенала ВЗБУДОРАЖИЛ всю футбольную общественность.
Уже пошли отставки, а Спартак подвергся ОЧЕРЕДНОЙ критической атаке.
Критикуют все кому не лень.
ДЕВЯТЫЙ вал критики ОБРУШИЛСЯ на Спартак.

А я, что писал до старта этого сезона и по его ходу!

Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
- Спартак Карреры и Кононова уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ прошлый и этот сезон, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять!
Всё говорило за то, что сезоны 2017/18 и 2018/19 будут для Спартака ПРОВАЛЬНЫМИ!

Всё вернулось НА КРУГИ СВОЯ и Федун остался у разбитого спартаковского КОРЫТА!
Судейские скандалы в пользу Спартака, как луч СВЕТА в ТЁМНОМ спартаковском царстве Федуна!
А когда помощь судей, согласно цены вопроса, не приносит Спартаку результата , то Каррера и Кононов СДУЛИСЬ вместе со Спартаком!

Следовательно:
- Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО!
Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!

- Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон!!!
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
26 апреля в 20:52
Так и хочется вспомнить классику от Крылова!
А Вы друзья как не садитесь!
Все в футболисты Вы не годитесь ))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
26 апреля в 20:51
Кого ни ставь в руководство, спартак все равно опозорится
Nikola45
Nikola45 ответил Гавроша
   16 / 954
26 апреля в 20:50
Я тебя не понял - лукойл газ добывает? Давай четко договоримся - у нас газ, у вас мазут:
Где Где? В Африке, посмотрите на команду Тарасят, и сразу все увидете ))
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