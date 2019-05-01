Гаттузо ввел в «Милане» «военное положение»

Сообщается, что главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо ввел в команде «военное положение».
К такому сценарию наставник команды пришел после того, как полузащитник Тьему Бакайоко опоздал на сегодняшнюю тренировку на час.
Остальные футболисты пытались переубедить специалиста, однако Гаттузо был непреклонен. Теперь Бакайоко ждет большой штраф, а остальных игроков «Милана» - несладкая жизнь.
Недавно ходили разговоры, что «Милан» дождется конца сезона и уволит Гаттузо.
Я понимал всегда, что охметов не заинтересован в нормальной жизни ваших краёв, но поддержки заднеприводного карателя ну никак не ожидал. В принципе, с охметова за это должны спросить другие олигархишки, какими бы у6людками они ни были.
Называть недоразумение охмета Шахтёром просто кощунство. Надеюсь, их расформируют и их псевдоигроки пойдут мыть унитазы, а в Донецке создадут нормальную команду. Лично я был в шоке.
Я понимал всегда, что охметов не заинтересован в нормальной жизни ваших краёв, но поддержки заднеприводного карателя ну никак не ожидал. В принципе, с охметова за это должны спросить другие олигархишки, какими бы у6людками они ни были.
Называть недоразумение охмета Шахтёром просто кощунство. Надеюсь, их расформируют и их псевдоигроки пойдут мыть унитазы, а в Донецке создадут нормальную команду. Лично я был в шоке.