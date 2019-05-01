Гаттузо ввел в «Милане» «военное положение»

01 мая 2019, 16:54

Сообщается, что главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо ввел в команде «военное положение».

К такому сценарию наставник команды пришел после того, как полузащитник Тьему Бакайоко опоздал на сегодняшнюю тренировку на час.

Остальные футболисты пытались переубедить специалиста, однако Гаттузо был непреклонен. Теперь Бакайоко ждет большой штраф, а остальных игроков «Милана» - несладкая жизнь.

Недавно ходили разговоры, что «Милан» дождется конца сезона и уволит Гаттузо.