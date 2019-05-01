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Гаттузо ввел в «Милане» «военное положение»

01 мая 2019, 16:54

Сообщается, что главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо ввел в команде «военное положение». 

К такому сценарию наставник команды пришел после того, как полузащитник Тьему Бакайоко опоздал на сегодняшнюю тренировку на час.

Остальные футболисты пытались переубедить специалиста, однако Гаттузо был непреклонен. Теперь Бакайоко ждет большой штраф, а остальных игроков «Милана» - несладкая жизнь. 

Недавно ходили разговоры, что «Милан» дождется конца сезона и уволит Гаттузо.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
вчера в 13:37
Бакайоко не опоздал, он всего лишь на часик задержался.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   476 / 954
вчера в 00:37
теперь главное чтобы не закончилось как на окруине)
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 954
01 мая в 21:30
Поздно пить "боржоми".Все равно за путевку ЛЧ они не соперники. Где ты был Бородач-Косталом,месяц назад пока великий и могучий в прошлом Милан всякие Пармы и Удинезе унижали и топтали об газон.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
01 мая в 20:03
Красава Гатузо за дело взялся! Так их!!
ziborock
ziborock ответил Scuderia Ferrari
   35 / 954
01 мая в 19:34
Тут уж впору иноклубным войскам входить. Вон в тарасовке уже 16 лет контингенты стоят.
Ничего не перепутал? Это в Ватутинках стоит конная армия Буденого: ефрейтор Бийол, сержант Бекао и.т.д.)))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Союзник противников
   6 / 954
01 мая в 19:32
Филл просватает.
Союзник противников
Союзник противников ответил Scuderia Ferrari
   20 / 954
01 мая в 19:31
Тут уж впору иноклубным войскам входить. Вон в тарасовке уже 16 лет контингенты стоят.
Похожие судьбы...Смело можно тренерами меняться.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Союзник противников
   6 / 954
01 мая в 19:27
Тут уж впору иноклубным войскам входить. Вон в тарасовке уже 16 лет контингенты стоят.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Князь вернулся
   6 / 954
01 мая в 19:24
Тут это, нара и измайлова поддержут розовую цаплю, уж больно они мечтают о Садио Мазо=)) Надеюсь, блоха не сильно их загрызёт, хотя пару миллиметров прогрызть для Робертсона обещала.
dzvinka
dzvinka
   67 / 954
01 мая в 19:24
мочи их, Гатузик!
Князь вернулся
Князь вернулся ответил Scuderia Ferrari
   47 / 954
01 мая в 19:21
Брагин- это алик грек?
Совершенно верно)
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
01 мая в 19:19
Орёл! Опустил команду со 2 места на 7,и геройствует.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Князь Московский
   6 / 954
01 мая в 19:18
Брагин- это алик грек?
Князь Московский
Князь Московский ответил Scuderia Ferrari
   13 / 954
01 мая в 19:16
Привет, я тут почитал, оказывается охметов спонсировал бляшко, это такой мерзкий зашквар. Я понимал всегда, что охметов не заинтересован в нормальной жизни ваших краёв, но поддержки заднеприводного карателя ну никак не ожидал. В принципе, с охметова за это должны спросить другие олигархишки, какими бы у6людками они ни были. Называть недоразумение охмета Шахтёром просто кощунство. Надеюсь, их расформируют и их псевдоигроки пойдут мыть унитазы, а в Донецке создадут нормальную команду. Лично я был в шоке.
Охметов всегда был подонком, он и клуб отжал у Брагина, когда завалил его прям на стадионе.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Князь Московский
   6 / 954
01 мая в 19:15
Тоже небось мечтает о Паредесах и Заболотных. =))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Князь Московский
   6 / 954
01 мая в 19:15
Привет, я тут почитал, оказывается охметов спонсировал бляшко, это такой мерзкий зашквар.
Я понимал всегда, что охметов не заинтересован в нормальной жизни ваших краёв, но поддержки заднеприводного карателя ну никак не ожидал. В принципе, с охметова за это должны спросить другие олигархишки, какими бы у6людками они ни были.

Называть недоразумение охмета Шахтёром просто кощунство. Надеюсь, их расформируют и их псевдоигроки пойдут мыть унитазы, а в Донецке создадут нормальную команду. Лично я был в шоке.
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
01 мая в 19:02
Боец невидимого фронта. Аха-ха)
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
01 мая в 19:02
14ок. фильку напоминает)
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
01 мая в 18:39
На 5 мин опоздал - расстрел!!!
VIPded
VIPded
   282 / 954
01 мая в 18:15
Сейчас расслабляться никак нельзя. Удачи Милану!
zubila
zubila
   331 / 954
01 мая в 17:53
Клоун
Остапчук 67
Остапчук 67
   770 / 954
01 мая в 17:44
Все равно скоро уйдет.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
01 мая в 17:36
Надо выигрывать все матчи!
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