ГлавнаяНовости

Роналду приобрел автомобиль за 11 миллионов евро

30 апреля 2019, 22:30

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду купил себе самый дорогой в мире автомобиль – Bugatti La Voiture Noire. Его стоимость – 11 миллионов евро. Автомобиль оснащен 1500-сильным мотором, максимальная скорость - 420 километров в час.

Напомним, что Роналду в этом месяце забил 600-й гол на клубном уровне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
600-й гол Месси и серия «Аякса». Топ-10 событий еврокубковой недели
Сегодня, 14:30Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Бакайоко опоздал на тренировку «Милана» из-за того, что кончился бензин
Вчера, 10:55 Комментарии7
«Ним» потроллил голевой юбилей Месси
Вчера, 09:36 Комментарии18
«Брешиа» завоевала путевку в Серию А
01 мая Комментарии8
Гаттузо ввел в «Милане» «военное положение»
01 мая Комментарии23
Берлускони успешно прооперирован
01 мая Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский ответил mangoх12
   13 / 954
01 мая в 16:19
Лучше бы на Нотер Дам пожертвовал
Это к Неймару.)
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
01 мая в 16:16
Инквизитор, мандариновый барон Апсня и арбузный магнат кИса столько не заработают до пенсии. Аха-ха), вот и беснуются)
Garrincha58
Garrincha58
   320 / 954
01 мая в 15:41
это для него семечки карманные бабки
Vis.
Vis. ответил Шишанутый
   345 / 954
01 мая в 11:14
Чтобы девок кадрить думаеш? Ну может быть. А гном будет у обочины голосовать чтобы хоть кто то подобрал.
Твой любимый игрок кадрит только парней, ты же знаешь
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Ruslik1982
   285 / 954
01 мая в 10:29
на такой любой мараканец даст
Я сильно подозреваю, что на такой ему и ты дашь, а не только какой-то марокканец.
barcamilan
barcamilan
   487 / 954
01 мая в 08:03
ну для него 11 лямов-это ничто, а нам только мечтать о них
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
01 мая в 07:51
Один автогонщик любил на лыжах с горки кататься, а Роналду решил до 420 разогнаться... Мозгов нету. Живи и радуйся, чего экстрима искать?
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
01 мая в 06:58
У него давно деньги девать не куда
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 954
01 мая в 05:47
Это авто даже быстрее болида Формулы - 1! Ну что же, Рон себе это может позволить. Мальчик из не самой богатой семьи в итоге, благодаря упорству и достижениям, стал настоящим спортивным брендом!
NOVA
NOVA
   170 / 954
01 мая в 05:24
супер тача!!
ОППАОПА
ОППАОПА
01 мая в 05:19
Столько много вещей на базаре и ничего мне не надо из этого . Сократ Это его дело , все это на время и он тоже . А Сократа знают и помнят 3000 лет , почувствуйте разницу .
Romeo 777
Romeo 777
   194 / 954
01 мая в 04:30
Он себе самолёты покупает, а тут авто и такое обсуждение. Заработанные деньги, пусть что угодно покупает, какая разница.
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 954
01 мая в 02:50
За то на налоги денег нет
Шишанутый
Шишанутый ответил Charismatic
   7 / 954
01 мая в 01:55
Девочки любят машинки красивые. Поэтому роналда и взяла эту тачку.
Чтобы девок кадрить думаеш? Ну может быть. А гном будет у обочины голосовать чтобы хоть кто то подобрал.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил juvenale
   27 / 954
01 мая в 01:23
Ну Месси такую смысла нет покупать,он ведь ногами до педалей не достанет
))
Нохчи_07
Нохчи_07
   475 / 954
01 мая в 00:51
Все вы, да вы зависники CR7! Не понимаю почему так сильно завидуете ему? Он даже не знает про ваще существования
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   476 / 954
01 мая в 00:51
на одно колесо от этой тачки я могу жить лет пять гыгыгыг
Нохчи_07
Нохчи_07
   475 / 954
01 мая в 00:47
Гнилой время и гнилые люди! Это про тебя Inquisitor!!!
Charismatic
Charismatic ответил Шишанутый
   748 / 954
01 мая в 00:40
Кртуая тачка. Лучшему игроку мира лучшая тачка! А гном пусть на Мини Купере ездит если до педали дотянется))
Девочки любят машинки красивые. Поэтому роналда и взяла эту тачку.
Charismatic
Charismatic ответил mangoх12
   748 / 954
01 мая в 00:39
Лучше бы на Нотер Дам пожертвовал
Лучше бы на полезное дело тогда пожертвовал, а не на бесполезное здание.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   528 / 954
01 мая в 00:22
Рону только и остаётся, что шопиться, в футболе в этом сезоне ловить нечего ему.
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
01 мая в 00:22
на шинах нарисовать белой краской диски - 100 раз так делал в своем тазе, но за 11 млн это какое-то просто ниже дна, фиаско
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
01 мая в 00:20
на такой любой мараканец даст
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   107 / 954
01 мая в 00:14
Ну дамы всегда были падкими на дорогие вещицы... Будет на чём покрасоваться перед марокканскими мужланами... Хотя стремление ко всякой бесполезной роскоши - есть прямой путь в геенну огненную, как следствие смертного греха гордыни...
Lewa2708
Lewa2708
   166 / 954
01 мая в 00:10
Красава, только где он на ней всю мощь будет юзать?
clop
clop
   138 / 954
30 апреля в 23:49
11 миллионов евро этот автомобиль стоит без учета налогов. А с налогами уже 16.7 миллионов евро. Ну, так пишут в интернетах. В общем, не будем умалять расходы Роналду.
cevin cigan
cevin cigan
   376 / 954
30 апреля в 23:42
Нищеброды барсуки....завидуйте молча.
mangoх12
mangoх12 ответил STVA 1
   33 / 954
30 апреля в 23:35
Да на него и без него набрали с избытком))
слышал там какая то гигантская сумма требуется
LOpp
LOpp
   24 / 954
30 апреля в 23:28
Настолько крутая тачка, что ее даже близко фоткать нельзя.
Видимо, чтобы китайцы не сделали дешёвую копию.
STVA 1
STVA 1 ответил mangoх12
   43 / 954
30 апреля в 23:19
Лучше бы на Нотер Дам пожертвовал
Да на него и без него набрали с избытком))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100