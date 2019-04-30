Роналду приобрел автомобиль за 11 миллионов евро

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду купил себе самый дорогой в мире автомобиль – Bugatti La Voiture Noire. Его стоимость – 11 миллионов евро. Автомобиль оснащен 1500-сильным мотором, максимальная скорость - 420 километров в час.
After a grandiose premiere at the Geneva Motor Show, Bugatti Président Stephan Winkelmann presented ‘La Voiture Noire’ to an exclusive clientele in Dubai. #Bugatti #BugattiDubai #BugattiUAE #AlHabtoorMotors #UAE #Dubai #LaVoitureNoire #Bugatti110Ans #StephanWinkelman pic.twitter.com/Rvm6KkoYLe— Bugatti (@Bugatti) 1 апреля 2019 г.
Напомним, что Роналду в этом месяце забил 600-й гол на клубном уровне.
Видимо, чтобы китайцы не сделали дешёвую копию.
Видимо, чтобы китайцы не сделали дешёвую копию.