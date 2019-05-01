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Берлускони успешно прооперирован

01 мая 2019, 11:42

Пресса сообщает, что бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони успешно прооперирован. Напомним, что вчера 82-летний итальянец был госпитализирован

Отмечается, что у Берлускони была диагностирована кишечная непроходимость. Операция прошла успешно, Сильвио в ближайшее время будет выписан из больницы. 

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
01 мая в 12:03
Человек - эпоха......
Под его руководством "Милан" 8 раз становился Чемпионом Италии, 5 раз победителем Лиги чемпионов и трёхкратным обладателем Межконтинентального кубка по футболу.

Книги надо писать и фильмы снимать про жизнь таких людей.

Здоровья и процветания......!!!!!!!!!!!!
Schalke-04
Schalke-04
   461 / 954
01 мая в 11:57
Ну и слава богу!
Sergey Z
Sergey Z
   137 / 954
01 мая в 11:48
Здоровья Сильвио!
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