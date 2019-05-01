Пресса сообщает, что бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони успешно прооперирован. Напомним, что вчера 82-летний итальянец был госпитализирован.
Отмечается, что у Берлускони была диагностирована кишечная непроходимость. Операция прошла успешно, Сильвио в ближайшее время будет выписан из больницы.
Под его руководством "Милан" 8 раз становился Чемпионом Италии, 5 раз победителем Лиги чемпионов и трёхкратным обладателем Межконтинентального кубка по футболу.
Книги надо писать и фильмы снимать про жизнь таких людей.
Здоровья и процветания......!!!!!!!!!!!!
Под его руководством "Милан" 8 раз становился Чемпионом Италии, 5 раз победителем Лиги чемпионов и трёхкратным обладателем Межконтинентального кубка по футболу.
Книги надо писать и фильмы снимать про жизнь таких людей.
Здоровья и процветания......!!!!!!!!!!!!