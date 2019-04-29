Утвержден новый формат Суперкубка Испании

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) утвердила революционные изменения в формате Суперкубка страны.
С 2020 года турнир будет проводиться в формате «Финала четырех». Участие в нем примут чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займет второе место в Ла Лиге.
В первом полуфинале Суперкубка сразятся победитель чемпионата и финалист Кубка страны, а в другом - обладатель Кубка и серебряный призер Ла Лиги.
Если же некоторые команды одновременно станут призерами и чемпионата, и Кубка Испании, к розыгрышу Суперкубка будут приглашены коллективы, занявшие наивысшие места в турнирной таблице Ла Лиги.
8 и 9 января 2020 года будут сыграны полуфиналы обновленного Суперкубка, 12 января состоится финал.
По слухам, турнир может пройти за пределами Испании.
Хоккей наиболее травматичный вид спорта , чем футбол .
Играешь матч в Монреале , а на следующий день уже игра в Бостоне .
Никогда не слышал , чтобы хоккеисты ныли .
И тренировки у них потяжелее.
Хоккей наиболее травматичный вид спорта , чем футбол .
Играешь матч в Монреале , а на следующий день уже игра в Бостоне .
Никогда не слышал , чтобы хоккеисты ныли .
И тренировки у них потяжелее.
1-2 матча в неделю
Очень тяжёлые нагрузки )))
Хоккеисты по 3-4 матча в неделю играют и не ноют , ещё и на ЧМ едут
Учитывая , что они играют до 40 лет , а некоторые и больше .
1-2 матча в неделю
Очень тяжёлые нагрузки )))
Хоккеисты по 3-4 матча в неделю играют и не ноют , ещё и на ЧМ едут
Учитывая , что они играют до 40 лет , а некоторые и больше .