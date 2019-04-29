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Утвержден новый формат Суперкубка Испании

29 апреля 2019, 16:45

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) утвердила революционные изменения в формате Суперкубка страны.

С 2020 года турнир будет проводиться в формате «Финала четырех». Участие в нем примут чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займет второе место в Ла Лиге.

В первом полуфинале Суперкубка сразятся победитель чемпионата и финалист Кубка страны, а в другом - обладатель Кубка и серебряный призер Ла Лиги.

Если же некоторые команды одновременно станут призерами и чемпионата, и Кубка Испании, к розыгрышу Суперкубка будут приглашены коллективы, занявшие наивысшие места в турнирной таблице Ла Лиги.

8 и 9 января 2020 года будут сыграны полуфиналы обновленного Суперкубка, 12 января состоится финал.

По слухам, турнир может пройти за пределами Испании.

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Испания. Суперкубок 2018  Заграница: события
Источник: rfef.esФото: Королевская федерация футбола ИспанииРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Djon_V
Djon_V
   726 / 954
01 мая в 18:48
Бред, очень многие жалуются на слишком плотный график, а эти ещё матчей подкидывают. Всё бы денег побольше срубить
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   212 / 954
30 апреля в 12:35
До чегож жадные бюрократы Испании, хотят больше матчи, больше билетов=больше трансляции=больше денег. На кой черт Барсе нагибать в финале кубка одного, а затем опять с ним играть, получая травмы игроков, тратя время и нервы? Это что бокс с реваншем? Надо бойкотировать! Пусть идут лесом со своим суперкубком. Нам достаточно требла. =)
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
30 апреля в 01:13
интересно
beefs
beefs
   191 / 954
29 апреля в 23:27
Хорошая разминка перед чемпионатом
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
29 апреля в 23:04
Перес проплатил изменения, Реал ближайшие лет 5-10 выше 3-4 места не поднимется
95-shishani-95
95-shishani-95
   102 / 954
29 апреля в 22:04
В Саудовской Аравии что ли говорили будет?
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
29 апреля в 22:00
Тупо.
neomessi
neomessi ответил Брулин
   147 / 954
29 апреля в 20:08
Отмывание денег в особо крупных размерах))
No problem
No problem
   221 / 954
29 апреля в 19:45
91 off.
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
29 апреля в 19:28
В таком случае Барселона может и забыть о победах в этом турнире) Вот уж действительно, революционные изменения!
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   36 / 954
29 апреля в 18:54
Интересное решение.Может и нам сделать так,чтобы поднять престиж Суперкубка???
NOVA
NOVA
   168 / 954
29 апреля в 18:43
супер!!! новый турнир для Реала!!!
3ton
3ton ответил Robbaggio
   171 / 954
29 апреля в 18:37
Они за одну смену тратят больше сил , чем футболист за 20 минут + силовая игра .
Хоккей наиболее травматичный вид спорта , чем футбол .
Играешь матч в Монреале , а на следующий день уже игра в Бостоне .
Никогда не слышал , чтобы хоккеисты ныли .
И тренировки у них потяжелее.
proеzd2
proеzd2
   698 / 954
29 апреля в 18:35
дублоны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
29 апреля в 18:30
Реал понял, что в суперкубок с ВАРом пролезть проблематично будет...
Robbaggio
Robbaggio ответил 3ton
   562 / 954
29 апреля в 18:09
При этом, хоккеисты играют в среднем по 15-20 минут за игру
dino-hsv
dino-hsv
   99 / 954
29 апреля в 18:03
перес подсуетился?
3ton
3ton ответил marvel777
   171 / 954
29 апреля в 17:41
Ой , бедненькие
1-2 матча в неделю
Очень тяжёлые нагрузки )))
Хоккеисты по 3-4 матча в неделю играют и не ноют , ещё и на ЧМ едут
Учитывая , что они играют до 40 лет , а некоторые и больше .
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
29 апреля в 17:33
я тока за если снова Реал дадут возможность жахнуть!
Colchoneros
Colchoneros
   271 / 954
29 апреля в 17:25
Бред!
Брулин
Брулин
   29 / 954
29 апреля в 17:18
Совсем в Испании поехали. Никому не нужный кубок между 4-мя командами разыгрывать.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
29 апреля в 17:17
больше игр, больше денег в карманы чиновников, где брать силы на такое количество матчей за сезон футболистам, никого не интересует. Игнорировать этот турнир, другого выхода нет, иначе эти обнаглевшие чиновники никогда не остановятся, что то ещё придумают, зачем лучшим командам тратить силы на этот турнир, чтобы потом играть с худшими командами, которые свежие, не уставшие
marvel777
marvel777
   285 / 954
29 апреля в 17:01
дичь какая-то скоро футболисты вообще без отдыха будут со всякими бесполезными турнирами для сборных и клубов
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   785 / 954
29 апреля в 17:01
За пределами бред, но ради денег они могут на это пойти...
violent
violent
   743 / 954
29 апреля в 16:59
не надо за пределами!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   78 / 954
29 апреля в 16:56
хоть в африке,унылая ла лига -- балетная)ахах
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