Утвержден новый формат Суперкубка Испании

29 апреля 2019, 16:45

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) утвердила революционные изменения в формате Суперкубка страны.

С 2020 года турнир будет проводиться в формате «Финала четырех». Участие в нем примут чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займет второе место в Ла Лиге.

В первом полуфинале Суперкубка сразятся победитель чемпионата и финалист Кубка страны, а в другом - обладатель Кубка и серебряный призер Ла Лиги.

Если же некоторые команды одновременно станут призерами и чемпионата, и Кубка Испании, к розыгрышу Суперкубка будут приглашены коллективы, занявшие наивысшие места в турнирной таблице Ла Лиги.

8 и 9 января 2020 года будут сыграны полуфиналы обновленного Суперкубка, 12 января состоится финал.

По слухам, турнир может пройти за пределами Испании.