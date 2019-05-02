Фигу: «Не сомневаюсь, что „Реал“ хотел бы подписать Неймара»

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу считает, что нападающему ПСЖ Неймару пойдет на пользу переход в мадридский клуб.
Не сомневаюсь, что «Реал» хотел бы подписать Неймара, а он всегда желает выбирать лучшее. Уйдет ли он из ПСЖ? Я не знаю, но с точки зрения престижа это было бы положительным моментом.
Ему уже 27 лет, и думаю, что он не нуждается в советах. Это должно быть его личное решение.
Ранее сообщалось, что владельцы ПСЖ урежут финансирование клуба. Если так и произойдет, шансы на уход Неймара увеличатся.
Неймар это яркий пример типичного бразильского футболиста.
Пару лет на топ уровне а потом деньги, девушки, клубы, яхты.
Его карьера уже почти закончилась и переходом в проект переса просто поставит большую жирную точку.
Неймар это яркий пример типичного бразильского футболиста.
Пару лет на топ уровне а потом деньги, девушки, клубы, яхты.
Его карьера уже почти закончилась и переходом в проект переса просто поставит большую жирную точку.