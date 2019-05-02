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Фигу: «Не сомневаюсь, что „Реал“ хотел бы подписать Неймара»

вчера, 18:12

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу считает, что нападающему ПСЖ Неймару пойдет на пользу переход в мадридский клуб.

Не сомневаюсь, что «Реал» хотел бы подписать Неймара, а он всегда желает выбирать лучшее. Уйдет ли он из ПСЖ? Я не знаю, но с точки зрения престижа это было бы положительным моментом.

Ему уже 27 лет, и думаю, что он не нуждается в советах. Это должно быть его личное решение.

Ранее сообщалось, что владельцы ПСЖ урежут финансирование клуба. Если так и произойдет, шансы на уход Неймара увеличатся.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
вчера в 20:07
Какие специалисты здесь на форуме,ни один Российский клуб в 20-ку не входит ,зато здесь на форуме такие спецы ,диву даюсь ,собрались бы все вместе да и научили бы игроков России играть,а то стыдно смотреть на этот Российский колхоз!
BARCDJIN
BARCDJIN
   181 / 954
вчера в 19:24
Фигу любит Неймара как родного сына наверно...Они очень похожи..
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
вчера в 19:00
Луиш явно подзабыл , как в него с трибун свиные головы летали??? А у Неймара нервишки шалят, психика расшатана и как он на себя наезды переживет - одному богу известно.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
вчера в 18:57
Это будет точкой в его карьере.
Неймар это яркий пример типичного бразильского футболиста.
Пару лет на топ уровне а потом деньги, девушки, клубы, яхты.
Его карьера уже почти закончилась и переходом в проект переса просто поставит большую жирную точку.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
вчера в 18:26
А разве Реал сейчас лучший ?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   89 / 954
вчера в 18:19
Зачем им этот петушок? Как игрок уже заканчивается
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