Кардиолог сделал неутешительный прогноз насчет Касильяса

Кардиолог Хуан Антонио Корбалан считает, что голкипер «Порту» Икер Касильяс больше не сможет играть в профессиональный футбол после инфаркта.
В итоге Икер вернется, чтобы наслаждаться нормальной жизнью, но я очень сомневаюсь, что он снова будет играть в профессиональный футбол.
Здоровья метру кожаного мяча!
Здоровья метру кожаного мяча!
Он выигал всё что есть в футболе!
Он выигал всё что есть в футболе!
￼ «Реал Мадрид»
Чемпион Испании (5): 2000/2001, 2002/2003, 2006/2007, 2007/2008, 2011/2012
Обладатель Кубка Испании (2): 2010/2011, 2013/2014
Обладатель Суперкубка Испании (4): 2001, 2003, 2008, 2012
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014
Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2002, 2014
Обладатель Межконтинентального кубка (1): 2002
Победитель Клубного чемпионата мира (1): 2014
Итого: 18 трофеев
￼ «Порту»
Чемпион Португалии (1): 2017/2018
Обладатель Суперкубка Португалии (1): 2018
Итого: 2 трофея
￼ Сборная Испании
Чемпион мира (1): 2010
Чемпион Европы (2): 2008, 2012
Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2009
Серебряный призёр Кубка конфедераций: 2013
Итого: 3 трофея
￼ Сборная Испании (мол.)
Победитель молодёжного чемпионата мира (1): 1999
Чемпион Европы (до 16 летх1): 1997
Обладатель Кубка Меридиана (1): 1999
￼ «Реал Мадрид»
Чемпион Испании (5): 2000/2001, 2002/2003, 2006/2007, 2007/2008, 2011/2012
Обладатель Кубка Испании (2): 2010/2011, 2013/2014
Обладатель Суперкубка Испании (4): 2001, 2003, 2008, 2012
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014
Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2002, 2014
Обладатель Межконтинентального кубка (1): 2002
Победитель Клубного чемпионата мира (1): 2014
Итого: 18 трофеев
￼ «Порту»
Чемпион Португалии (1): 2017/2018
Обладатель Суперкубка Португалии (1): 2018
Итого: 2 трофея
￼ Сборная Испании
Чемпион мира (1): 2010
Чемпион Европы (2): 2008, 2012
Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2009
Серебряный призёр Кубка конфедераций: 2013
Итого: 3 трофея
￼ Сборная Испании (мол.)
Победитель молодёжного чемпионата мира (1): 1999
Чемпион Европы (до 16 летх1): 1997
Обладатель Кубка Меридиана (1): 1999
Неутешительный прогноз это когда жизнь в опасности. А когда после инфаркта 37-летней легенде всего лишь придётся закончить карьеру это хорошая новость.
Неутешительный прогноз это когда жизнь в опасности. А когда после инфаркта 37-летней легенде всего лишь придётся закончить карьеру это хорошая новость.
Касу здоровья и долгих лет.
В футбол поиграл вдоволь,теперь можно и перчатки в шкаф.
Касу здоровья и долгих лет.
В футбол поиграл вдоволь,теперь можно и перчатки в шкаф.
Здоровья многоуважаемому КАСу.
Здоровья многоуважаемому КАСу.