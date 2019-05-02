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Кардиолог сделал неутешительный прогноз насчет Касильяса

вчера, 16:49

Кардиолог Хуан Антонио Корбалан считает, что голкипер «Порту» Икер Касильяс больше не сможет играть в профессиональный футбол после инфаркта

В итоге Икер вернется, чтобы наслаждаться нормальной жизнью, но я очень сомневаюсь, что он снова будет играть в профессиональный футбол. 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
вчера в 22:08
Проживет без футбола, здоровья Касу
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
вчера в 20:31
Это было понятно сразу...

Здоровья метру кожаного мяча!
barcamilan
barcamilan
   487 / 954
вчера в 20:29
не надо рисковать Икер, наслаждайся жизнью и своей семьей
Colchoneros
Colchoneros
   271 / 954
вчера в 19:46
Здоровья тебе Кас!
vastudio
vastudio
   338 / 954
вчера в 19:20
Ничоооо, Марадона поможет с реабилитацией))
juvenale
juvenale
   38 / 954
вчера в 19:03
Не нужно легенде возвращаться,он уже все всем доказал и все выиграл!Здоровье важнее
eleven LC
eleven LC
   132 / 954
вчера в 18:41
Икер болельщикам Реала навсегда как родной и то что он закончит карьеру это конечно досадно но здоровье дороже!
Он выигал всё что есть в футболе!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Евгений Быстров
   9 / 954
вчера в 18:24
А как же ЧМ и ЧЕ?!
Добавим.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   192 / 954
вчера в 18:23
Соккер,такой соккер...
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Leha-ha50
   192 / 954
вчера в 18:22
А как же ЧМ и ЧЕ?!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
вчера в 18:09
Ну , что ж , пора и честь знать! Прекраснейшая карьера !!! Но жизнь продолжается, удачи Икеру в повседневной жизни!!!


￼ «Реал Мадрид»
Чемпион Испании (5): 2000/2001, 2002/2003, 2006/2007, 2007/2008, 2011/2012
Обладатель Кубка Испании (2): 2010/2011, 2013/2014
Обладатель Суперкубка Испании (4): 2001, 2003, 2008, 2012
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014
Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2002, 2014
Обладатель Межконтинентального кубка (1): 2002
Победитель Клубного чемпионата мира (1): 2014
Итого: 18 трофеев

￼ «Порту»
Чемпион Португалии (1): 2017/2018
Обладатель Суперкубка Португалии (1): 2018
Итого: 2 трофея

￼ Сборная Испании
Чемпион мира (1): 2010
Чемпион Европы (2): 2008, 2012
Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2009
Серебряный призёр Кубка конфедераций: 2013
Итого: 3 трофея

￼ Сборная Испании (мол.)
Победитель молодёжного чемпионата мира (1): 1999
Чемпион Европы (до 16 летх1): 1997
Обладатель Кубка Меридиана (1): 1999
RMUKMU
RMUKMU
   108 / 954
вчера в 18:08
Какого чёрта Соккер пугает!
Неутешительный прогноз это когда жизнь в опасности. А когда после инфаркта 37-летней легенде всего лишь придётся закончить карьеру это хорошая новость.
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
вчера в 17:51
Какой же это "неутешительный прогноз",если он "сможет наслаждаться НОРМАЛЬНОЙ жизнью"? Он сделал блестящую футбольную карьеру,знаменит,богат.Дальше карьера покатилась по наклонной вниз,а уходить он не очень хотел,и вполне мог дождаться ухода под свист бывших пламенных поклонников.А так судьба позвонила и дала возможность уйти если не на пике карьеры,но аргументировано и достойно.Главное,чтобы нашёл себя в будущей НОРМАЛЬНОЙ жизни.
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 954
вчера в 17:40
печально
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
вчера в 17:32
Икеру здоровья!
Lewa2708
Lewa2708
   166 / 954
вчера в 17:12
Видимо, придется завязывать, он давно заработал на всю жизнь, надеюсь проживет спокойно до 100+ лет
No problem
No problem
   222 / 954
вчера в 17:11
Хреново все это.
Касу здоровья и долгих лет.
В футбол поиграл вдоволь,теперь можно и перчатки в шкаф.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
вчера в 17:07
Пусть покинет спорт. Он давно уже легенда в истории футбола
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 954
вчера в 17:05
И это будет правильно.
Здоровья многоуважаемому КАСу.
ДСА
ДСА
   131 / 954
вчера в 17:05
Вот бутсы сами на гвоздь и залезли.
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