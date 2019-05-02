Ван Дейк: «Рад, что мне не придется играть против Месси каждый год»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от игры нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:3).
Когда выходишь против Месси, а он находится в лучшей форме, ничего нельзя сделать.
Я рад, что выступаю не в Испании и мне не придется играть против него каждый год. Он забил два мяча, я очень разочарован результатом. Он выиграл битву, но не войну.
и гормон рост усиляет физические показатели)как ты справедливо заметил)
- гипертрофия мышц, выносливость;
я не знаю есть ли у тебя телевизор или интернет,может ты вообще игру Месси не видел - ни тем , ни другим Месси не блещет, его дар - игровой интеллект и координация движений, он не самый быстрый бегун, не самый быстрый дриблер. Последние 5 лет карьеры ходит по полю пешком, видимо от избытка энергии) Техника исполнения штрафных ударов, тоже благодаря стероидам ))
Твой панегерик стероидам, конечно хорош. Вместе с тем, он очень бредовый))
Ты бы уже лучше сатанистом назвал его или злостным неплательщиком налогов.
И если Месси талантливый футболист, то ты биолог из третьего класса Урюпинской школы. Если ты не шаришь в чем-то , то умничать не стоит.
и гормон рост усиляет физические показатели)как ты справедливо заметил)
- гипертрофия мышц, выносливость;
я не знаю есть ли у тебя телевизор или интернет,может ты вообще игру Месси не видел - ни тем , ни другим Месси не блещет, его дар - игровой интеллект и координация движений, он не самый быстрый бегун, не самый быстрый дриблер. Последние 5 лет карьеры ходит по полю пешком, видимо от избытка энергии) Техника исполнения штрафных ударов, тоже благодаря стероидам ))
Твой панегерик стероидам, конечно хорош. Вместе с тем, он очень бредовый))
Ты бы уже лучше сатанистом назвал его или злостным неплательщиком налогов.
И если Месси талантливый футболист, то ты биолог из третьего класса Урюпинской школы. Если ты не шаришь в чем-то , то умничать не стоит.
на самом деле , чтобы говорить такие вещи, надо немного нетрезво на жизнь смотреть))
на самом деле , чтобы говорить такие вещи, надо немного нетрезво на жизнь смотреть))
Я к тому что Месси оч привязан к Барсе и ему важно чувствовать себя макс. комфортно. А АПЛ этого комфорта во всех смыслах, у него не было бы.
Я к тому что Месси оч привязан к Барсе и ему важно чувствовать себя макс. комфортно. А АПЛ этого комфорта во всех смыслах, у него не было бы.
Месси гений это понятно. Но суарес же нет. Он хороший форвард, Но!
Ван Дейку стыдно должно быть.
На днях получил награду - лучший игрок года в АПЛ.
Но ничего не показал против Барсы, играл медленно и с полными штанами.
Позорище.
Месси гений это понятно. Но суарес же нет. Он хороший форвард, Но!
Ван Дейку стыдно должно быть.
На днях получил награду - лучший игрок года в АПЛ.
Но ничего не показал против Барсы, играл медленно и с полными штанами.
Позорище.
Помимо дубля он раза 3 практически выводил 1 на 1
Но битву выиграли ВСЕ игроки Барселоны, в первую очередь Вальверде.
Конечно многое сделано для выхода в финал, но на Энфилде будет ой как сложно.
Барселона обязана забить хотя бы один гол и самое главное забыть про прошлый результат.
Помимо дубля он раза 3 практически выводил 1 на 1
Но битву выиграли ВСЕ игроки Барселоны, в первую очередь Вальверде.
Конечно многое сделано для выхода в финал, но на Энфилде будет ой как сложно.
Барселона обязана забить хотя бы один гол и самое главное забыть про прошлый результат.