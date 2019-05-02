Ван Дейк: «Рад, что мне не придется играть против Месси каждый год»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от игры нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:3).

Когда выходишь против Месси, а он находится в лучшей форме, ничего нельзя сделать.

Я рад, что выступаю не в Испании и мне не придется играть против него каждый год. Он забил два мяча, я очень разочарован результатом. Он выиграл битву, но не войну.