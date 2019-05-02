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Ван Дейк: «Рад, что мне не придется играть против Месси каждый год»

вчера, 17:19
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от игры нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:3).

Когда выходишь против Месси, а он находится в лучшей форме, ничего нельзя сделать.

Я рад, что выступаю не в Испании и мне не придется играть против него каждый год. Он забил два мяча, я очень разочарован результатом. Он выиграл битву, но не войну.

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Все комментарии
Kommunist88
Kommunist88 ответил ALBA BARCELONA 21
   886 / 954
вчера в 20:34
Глупости не пиши!Месси меньше всех бегает часто по полю.Любой может почитать в интернете,как дети с малым ростом лечится гормоном роста и все становятся Месси??? Ответь!
человек даже не знает, что такое допинг))
Kommunist88
Kommunist88 ответил kolpankolpan
   886 / 954
вчера в 20:33
Он не из космоса,он из пробирки с гормоном роста.Инвалид с артрозом суставов в 50 лет после укола обезболивающего гормона в 1 млл, 3 недели шпарит на зимнюю рыбалку пешком,сверлит лунки ходя в километраже до 8 км.Он,( Месси) конечно безумно талантливый футболист, но с гормона прет его , в глазах просто плещется.Любой приличный футболист с такой накачкой стал бы величайшим.Просто надо знать Что дает гормональная накачка всю жизнь, там подъем энергии за двоих.И просто безграмотно говорить про всякие небеса.Талантливый стероидно -гормональный перекач.
дружище))ты же сам себе ответил - сделали инъекцию 3 недели шпарит) последний укол Мессии сделали 18 лет назад))период полураспада гормона роста в крови, любой дозы, без разницы сколько лет его кололи - 36 часов, и чтобы у тебя не было желания спорить про то , что колят до сих пор - он бы уже акромегалией заболел,если бы не прекращал прием.
и гормон рост усиляет физические показатели)как ты справедливо заметил)
- гипертрофия мышц, выносливость;
я не знаю есть ли у тебя телевизор или интернет,может ты вообще игру Месси не видел - ни тем , ни другим Месси не блещет, его дар - игровой интеллект и координация движений, он не самый быстрый бегун, не самый быстрый дриблер. Последние 5 лет карьеры ходит по полю пешком, видимо от избытка энергии) Техника исполнения штрафных ударов, тоже благодаря стероидам ))
Твой панегерик стероидам, конечно хорош. Вместе с тем, он очень бредовый))
Ты бы уже лучше сатанистом назвал его или злостным неплательщиком налогов.
И если Месси талантливый футболист, то ты биолог из третьего класса Урюпинской школы. Если ты не шаришь в чем-то , то умничать не стоит.
Kommunist88
Kommunist88 ответил ZjzoRe
   886 / 954
вчера в 20:23
такой бред, что даже отвечать как-то глупо. Месси вкололи гормон, и он стал так играть, а другие тогда чего тупят, не колят?
прикол в том, что гормоны вкололи 15 лет назад)) а он все еще действует))
на самом деле , чтобы говорить такие вещи, надо немного нетрезво на жизнь смотреть))
This is BarCa
This is BarCa
   827 / 954
вчера в 20:15
Показал уровень АПЛ...
lobsterdam
lobsterdam
   220 / 954
вчера в 20:03
зачем озвучивают плаксивые всхлипы?
ZjzoRe
ZjzoRe ответил kolpankolpan
   458 / 954
вчера в 19:36
Он не из космоса,он из пробирки с гормоном роста.Инвалид с артрозом суставов в 50 лет после укола обезболивающего гормона в 1 млл, 3 недели шпарит на зимнюю рыбалку пешком,сверлит лунки ходя в километраже до 8 км.Он,( Месси) конечно безумно талантливый футболист, но с гормона прет его , в глазах просто плещется.Любой приличный футболист с такой накачкой стал бы величайшим.Просто надо знать Что дает гормональная накачка всю жизнь, там подъем энергии за двоих.И просто безграмотно говорить про всякие небеса.Талантливый стероидно -гормональный перекач.
такой бред, что даже отвечать как-то глупо. Месси вкололи гормон, и он стал так играть, а другие тогда чего тупят, не колят?
BARCDJIN
BARCDJIN
   181 / 954
вчера в 19:21
Аха-ха)
4QPY
4QPY
   581 / 954
вчера в 19:18
Месси est Месси , я думаю что его последние матчи достойны уважения !
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Karkaz
   55 / 954
вчера в 19:16
Так, я не говорю, что он провалился бы. Человек с таким футб. талантом заиграл бы хоть на Марсе.
Я к тому что Месси оч привязан к Барсе и ему важно чувствовать себя макс. комфортно. А АПЛ этого комфорта во всех смыслах, у него не было бы.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил ALBA BARCELONA 21
   456 / 954
вчера в 19:13
Глупости не пиши!Месси меньше всех бегает часто по полю.Любой может почитать в интернете,как дети с малым ростом лечится гормоном роста и все становятся Месси??? Ответь!
Прежде чем изрекать ква-ква просто так, прочитай как следует послание, может в ответ на него и не будет ква-ква.
Karkaz
Karkaz ответил Y.N.W.A.
   540 / 954
вчера в 19:11
Болелы Барсы, когда юзеры любители АПЛ говорят, что Месси может быть тяжко в Англии, они имеют в виду игру против Стоков и Бернли, которых в АПЛ большинство, а не игру команд топ-6. Так что не надо пыжаться. Мы не узнаем как играл бы Месси в АПЛ, потому как он игрок одной команды.
Получается Месси забивал бы как минимум 6 первым командам, а это уже не плохо. Да и если Коутиньо и Суарес, которые по манере игры и комплекции схожи с Месси, имели успех против стоков и бёрнли, то и у аргентинца больших сложностей бы не возникло.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   55 / 954
вчера в 19:03
Болелы Барсы, когда юзеры любители АПЛ говорят, что Месси может быть тяжко в Англии, они имеют в виду игру против Стоков и Бернли, которых в АПЛ большинство, а не игру команд топ-6. Так что не надо пыжаться. Мы не узнаем как играл бы Месси в АПЛ, потому как он игрок одной команды.
Брулин
Брулин
   29 / 954
вчера в 18:34
Сегодня Лео оформил Золотой Мяч Де Факто!!!!!!Если не он то кто Лучший Футболист планеты?????
RMUKMU
RMUKMU
   108 / 954
вчера в 18:12
С такой игрой как вчера и против Айосе Переса страшно выходить.
CapitanFlint
CapitanFlint
вчера в 18:09
Чертов трус! Зенит каждый год играет против Комбарова!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   124 / 954
вчера в 18:08
Вчера несколько раз Великий абхаз подчеркивал,что Барса намеренно отдал мяч Ливерпулю,это не так.Вальверде решил не пропускать, играть от обороны а мяч не давал Ливерпуль.В Ливерпуле тоже будет такая же тактика,но Суарес не тянет совсем в контратаках,пешком его догоняют,надо Малкома или Аленья,я так думаю.
Karkaz
Karkaz
   540 / 954
вчера в 18:05
Одна из лучших оборон плюс вратарь АПЛ пропускают в лёгкую три мяча и одна из лучших атак АПЛ ни фига не забивают даже гола, это конечно же провал полный. При чём Барселоне, которая далеко не лучшая в истории.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил kolpankolpan
   124 / 954
вчера в 18:03
Он не из космоса,он из пробирки с гормоном роста.Инвалид с артрозом суставов в 50 лет после укола обезболивающего гормона в 1 млл, 3 недели шпарит на зимнюю рыбалку пешком,сверлит лунки ходя в километраже до 8 км.Он,( Месси) конечно безумно талантливый футболист, но с гормона прет его , в глазах просто плещется.Любой приличный футболист с такой накачкой стал бы величайшим.Просто надо знать Что дает гормональная накачка всю жизнь, там подъем энергии за двоих.И просто безграмотно говорить про всякие небеса.Талантливый стероидно -гормональный перекач.
Глупости не пиши!Месси меньше всех бегает часто по полю.Любой может почитать в интернете,как дети с малым ростом лечится гормоном роста и все становятся Месси??? Ответь!
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Vladimir808
   456 / 954
вчера в 17:57
А они кричали: ,,Месси не сможет играть в Англии.» Мало того, что он только в ЛЧ наколотил кучу голов клубам из АПЛ, так и один из ведущих защитников мира просто и внятно пояснил, что он рад от того факта, что Месси не играет в их Лиге. Ван Дейк видел как Месси дважды сделал из 4 защитников МЮ, просто клоунов, вчера руководя залитой Ливерпуля сам не смог сдержать Лео. Кто в теме, тот понимает, что Месси немного из Космоса.
Он не из космоса,он из пробирки с гормоном роста.Инвалид с артрозом суставов в 50 лет после укола обезболивающего гормона в 1 млл, 3 недели шпарит на зимнюю рыбалку пешком,сверлит лунки ходя в километраже до 8 км.Он,( Месси) конечно безумно талантливый футболист, но с гормона прет его , в глазах просто плещется.Любой приличный футболист с такой накачкой стал бы величайшим.Просто надо знать Что дает гормональная накачка всю жизнь, там подъем энергии за двоих.И просто безграмотно говорить про всякие небеса.Талантливый стероидно -гормональный перекач.
баба яга ЗА
баба яга ЗА ответил Zenit_84
   542 / 954
вчера в 17:52
А вдруг в Англию Месси переедет?
а вдруг в Россию в лучший клуб РПЛ Зенит
SSC Napoli
SSC Napoli
   746 / 954
вчера в 17:51
Сломался голландец!
Lewa2708
Lewa2708 ответил plusnindimon
   166 / 954
вчера в 17:51
А чем лучше? Только лишь владели мячом больше
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   215 / 954
вчера в 17:47
клоун
Vladimir808
Vladimir808
   234 / 954
вчера в 17:46
А они кричали: ,,Месси не сможет играть в Англии.» Мало того, что он только в ЛЧ наколотил кучу голов клубам из АПЛ, так и один из ведущих защитников мира просто и внятно пояснил, что он рад от того факта, что Месси не играет в их Лиге. Ван Дейк видел как Месси дважды сделал из 4 защитников МЮ, просто клоунов, вчера руководя залитой Ливерпуля сам не смог сдержать Лео. Кто в теме, тот понимает, что Месси немного из Космоса.
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
вчера в 17:43
А вдруг в Англию Месси переедет?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
вчера в 17:40
Да хватит плакаться.
Месси гений это понятно. Но суарес же нет. Он хороший форвард, Но!
Ван Дейку стыдно должно быть.
На днях получил награду - лучший игрок года в АПЛ.
Но ничего не показал против Барсы, играл медленно и с полными штанами.
Позорище.
plusnindimon
plusnindimon
   865 / 954
вчера в 17:38
Тот случай когда играешь лучше, а пропускаешь трижды...
lawr19730
lawr19730
вчера в 17:37
59нец)))
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 954
вчера в 17:24
Месси есть Месси.
Помимо дубля он раза 3 практически выводил 1 на 1

Но битву выиграли ВСЕ игроки Барселоны, в первую очередь Вальверде.
Конечно многое сделано для выхода в финал, но на Энфилде будет ой как сложно.
Барселона обязана забить хотя бы один гол и самое главное забыть про прошлый результат.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   566 / 954
вчера в 17:22
ОтИмел Месси ливер Гыгыыгы
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