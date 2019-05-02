Роджерс прокомментировал предстоящий матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал предстоящий матч 37-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

У нас есть план и примеры работ, которые, по нашему мнению, могут привести к победе над любой командой.

Игроки уверены в себе. Они знают, что могут добиться результата.