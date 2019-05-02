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Роджерс прокомментировал предстоящий матч с «Манчестер Сити»

вчера, 16:42
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити06.05.2019 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал предстоящий матч 37-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». 

У нас есть план и примеры работ, которые, по нашему мнению, могут привести к победе над любой командой. 

Игроки уверены в себе. Они знают, что могут добиться результата. 

Ранее Брендан Роджерс подтвердил информацию, что нападающий Синдзи Окадзаки покинет клуб.

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Foxes
Foxes
   273 / 954
вчера в 22:53
Жду только победу!
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
вчера в 21:07
Удачи Лисам!
mangoх12
mangoх12
   33 / 954
вчера в 19:54
шансы есть
Karkaz
Karkaz
   540 / 954
вчера в 18:10
Роджерс в своё время был в шаге от титула с Ливерпулем, теперь есть возможность выиграть заочно с красными
toshkanchik07
toshkanchik07
   558 / 954
вчера в 17:54
Давай, Роджерс, стань перстом судьбы, который позволит Ливерпулю стать чемпионом!
Очень обидно, при равной игре, вылетели парни Клоппа вчера. Пусть хоть чемпионство возьмут
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
вчера в 17:06
Лестер способен удивить
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