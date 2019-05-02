Роджерс прокомментировал предстоящий матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал предстоящий матч 37-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
У нас есть план и примеры работ, которые, по нашему мнению, могут привести к победе над любой командой.
Игроки уверены в себе. Они знают, что могут добиться результата.
Ранее Брендан Роджерс подтвердил информацию, что нападающий Синдзи Окадзаки покинет клуб.
Очень обидно, при равной игре, вылетели парни Клоппа вчера. Пусть хоть чемпионство возьмут
Очень обидно, при равной игре, вылетели парни Клоппа вчера. Пусть хоть чемпионство возьмут