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Гендиректор «Локомотива»: «Денисова нет в Москве, и он не выходит на связь»

сегодня, 01:31

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после победы над «Рубином» (4:0) в матче 28-го тура РПЛ прояснил ситуацию с полузащитником «железнодорожников» Игорем Денисовым.

Денисова нет в Москве. А почему нет, это вопрос. Сейчас мои коллеги выясняют, что с ним происходит. Если официально, то он на больничном. Других изменений нет.

Хотим ли продолжить с ним сотрудничество? Я хочу, по крайней мере, переговорить с игроком. Для меня важнее переговорить со спортсменом, чем с любым его представителем. Глаза в глаза, чтобы понимать, что происходит. Потому что сложилась странная ситуация. 

Думаю, что он уже больше двух недель не появляется в расположении команды. Да, и на связь он не выходит.

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Все комментарии
GooSe25
GooSe25
сегодня в 02:25
Мда, у Деньгисова походу весеннее обострение.. жаль, нормально же играл последнее время..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   434 / 1089
сегодня в 02:07
Денисов закончился.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   363 / 1089
сегодня в 01:57
Запой?
112910315
112910315
   19 / 1089
сегодня в 01:51
Достали, если скрывается больше двух недель. Конкретно, генеральный директор. Это после информации, которую Кикнадзе опровергал, о том, что Игоря в принудительном порядке заставляли расторгнуть контракт с Локомотивом.
Aljban
Aljban
   638 / 1089
сегодня в 01:45
У Денисова очередной каприз.
11-и метровый
11-и метровый
   107 / 1089
сегодня в 01:39
Забил или в свинарню смылся в баньке попариться.
parallels
parallels
   3 / 1089
сегодня в 01:37
может, им спартак заинтересовался? тогда вполне объяснимо, почему игрок залёг на дно.
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