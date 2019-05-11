Гендиректор «Локомотива»: «Денисова нет в Москве, и он не выходит на связь»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после победы над «Рубином» (4:0) в матче 28-го тура РПЛ прояснил ситуацию с полузащитником «железнодорожников» Игорем Денисовым.

Денисова нет в Москве. А почему нет, это вопрос. Сейчас мои коллеги выясняют, что с ним происходит. Если официально, то он на больничном. Других изменений нет.

Хотим ли продолжить с ним сотрудничество? Я хочу, по крайней мере, переговорить с игроком. Для меня важнее переговорить со спортсменом, чем с любым его представителем. Глаза в глаза, чтобы понимать, что происходит. Потому что сложилась странная ситуация.

Думаю, что он уже больше двух недель не появляется в расположении команды. Да, и на связь он не выходит.