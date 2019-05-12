Гендир «Балтики»: «Калешин провел с Казанковым воспитательную работу»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал об удалении наставника команды в перерыве матча 36-го тура ФНЛ со « СКА -Хабаровском».

Инцидент произошел в конце первого тайма, когда игрок СКА Казанков перед выполнением «стандарта» прокатил мяч вперед на полтора-два метра. Наш тренер обратился к нему и к судье, чтобы мяч вернули на то место, где был совершен фол. Однако Казанков в грубой форме высказался в адрес Евгения Калешина, после чего, естественно, последовала реакция. В подтрибунном помещении Калешин провел с футболистом СКА воспитательную работу с элементами внушения. После этого инцидент был исчерпан, тем не менее, судья Низовцев принял суровое решение, удалив нашего тренера.