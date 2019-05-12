Гендир «Балтики»: «Калешин провел с Казанковым воспитательную работу»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал об удалении наставника команды Евгения Калешина в перерыве матча 36-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском».
Инцидент произошел в конце первого тайма, когда игрок СКА Казанков перед выполнением «стандарта» прокатил мяч вперед на полтора-два метра. Наш тренер обратился к нему и к судье, чтобы мяч вернули на то место, где был совершен фол. Однако Казанков в грубой форме высказался в адрес Евгения Калешина, после чего, естественно, последовала реакция. В подтрибунном помещении Калешин провел с футболистом СКА воспитательную работу с элементами внушения. После этого инцидент был исчерпан, тем не менее, судья Низовцев принял суровое решение, удалив нашего тренера.
В понедельник мы направим в адрес КДК РФС письмо с просьбой ограничиться устным предупреждением. Готовы понести финансовые штрафные санкции. С тренером сразу после игры была проведена беседа о недопустимости подобного вне зависимости от ситуации и накала страстей. Мы работаем в профессиональном спорте и на нас смотрят дети.