ГлавнаяНовости

Борис Игнатьев: «С удовольствием вернулся бы в СССР»

12 мая 2019, 11:29

Российский специалист Борис Игнатьев признался, что скучает по временам СССР и не прочь был бы вернуться в Советский Союз.

Я часто вспоминаю и сопоставляю в процентном отношении, что было лучше и что хуже, чем сейчас. Хотите — верьте, хотите — нет, я с удовольствием бы вернулся в Советский Союз.

Мне не хватает человеческого общения, участия, внимания, дружеских отношений. Сегодня все больше завязано на том, кто богаче. Оттого чувство равенства, чувство достоинства ушло далеко-далеко назад.

Ну и потом меня как специалиста, человека, знающего немного спорт, поражает, как можно было уйти от того прекрасного и прийти к никчемному. За все теперь надо платить — за вход на стадион, за участие мальчика в турнире, за все, за все. А я помню, как в свое время ходил во Дворец пионеров заниматься в пяти (!) секциях бес-плат-но! И рисовал, и играл на барабане, на трубе, в шахматы, и чему меня только ни учили — и все это на хорошем, добротном уровне! А кому мешали пионерская и комсомольская организации?! Я видел, как они действовали. Была идеология. Может, и в приказном порядке, но я был уверен, что этот человек, если что, будет рядом со мной. А сейчас вопрос стоит так — выплывешь или не выплывешь? Не выплывешь — ну и ладно. Вот это меня задевает.

Другое дело, сейчас зашел в магазин — и там полные полки. Но начинаешь рассчитывать другие вещи…

Конечно, скучаю по чемпионату СССР, это был совсем другой турнир! С другим уровнем, с разными школами. Это был своего рода мини-чемпионат мира, только вместо Аргентины, Бразилии и Испании — «Арарат» Ереван, «Динамо» Минск, «Динамо» Киев, «Шахтер» Донецк, «Спартак» Москва, «Локомотив»… Поэтому качество футбола было заметно выше нынешнего. И это уже не ностальгия — сами результаты говорят за то, что у нас и футболисты были лучшие в Европе. «Золотой мяч» получали — сейчас есть такие игроки? Даже близко нет! А какие клубы были? Ведь «Динамо» Киев и «Динамо» Тбилиси выигрывали Кубок кубков!

Ранее о своих воспоминаниях о СССР рассказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Вчера, 19:48 Комментарии48
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Вчера, 17:21 Комментарии18
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Вчера, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Вчера, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Вчера, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Вчера, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил Jeck Denielse
   25 / 840
12 мая в 18:19
Страшно представить работника который обладает одновременно двумя этими почётными знаками отличия....))))
Такой бред печатают на всех антисоветских сайтах.Знаки,которых никогда не было.Это у Миллера есть знак "Почётный работник нефтегазового хозяйства".
Союзник противников
Союзник противников ответил Шишанутый
   25 / 840
12 мая в 18:16
Кроме руских не кто не скучает по СССР. Бывшие страны союза все рады что отсоеденились и вспоменают те старые времена как о чем то страшном и предпочетают об этом не говорить. Некоторые уже даже в ЕС вступили и живут счастливо, продолжают развеваться и становится лучше для жизни с каждым годом! Одни только руские о прошлом тоскуют и деградируют.
Конечно,ты скучаешь по газавату и приходу Аль Шишани.
Palex
Palex ответил NAZAR 007
   60 / 840
12 мая в 15:58
Назар, до слез. А свободы слова и сейчас особо нет.
Palex
Palex ответил mihaluch
   60 / 840
12 мая в 15:56
Ну что за ерунда. Я например помню матч на кубок(финал) между Араратом и Динамо Киев. Матч огонь, два мяча Левона Иштояна. А состав какой у армян, Абрамян, Андреосян,Маркаров,Иштоян. А ты говоришь Симонян. А матчи были договорные, особенно Пахтакор и Нефтчи их гоняли.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Тибетус Тибатитус
   11 / 840
12 мая в 15:46
Это не девушка, это фэйковый тролль, задача которого
цеплять людей и провоцировать и разводить с..ч на сайте.
У них хлеб такой, развить из мухи слона, и пусть остальные
между собой перегрызутся, а тролль будет потирать ладошки....
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Тибетус Тибатитус
   11 / 840
12 мая в 15:43
Это какие кавказцы мечтают о возраждании Совка? мы чеченцы никогда не мечтали об этом и не будем, тем более, всю свою жизнь мы воюем за независимость А мечтают о возвращении совка русские, на пабликах, на ютуб каналах это отлично видно
Салам алейкум ! Я хотел бы, чтобы СССР был и сейчас,
меня устраивала махачкалинская школа, вуз в Махе,
не надо было никуда выезжать, отличная социалка,
люди не думали о том, что будут голодными и с з/п
ниже уровня канализации, пионерлагеря, санатории,
бесплатное образование и медицина, по мне так лучше
было бы , чтобы меньше свободы слова, но дети, родоки
и близкие и родные жили долго и счастливо, и на пенсии
выходили в 55 и 60 лет, и было бы что в запас оставить всегда...
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус ответил Козинак
12 мая в 15:20
Это какие кавказцы мечтают о возраждании Совка? мы чеченцы никогда не мечтали об этом и не будем, тем более, всю свою жизнь мы воюем за независимость
А мечтают о возвращении совка русские, на пабликах, на ютуб каналах это отлично видно
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
12 мая в 14:37
чисто ностальгия, ворачиваться не надо, надо сейчас наводить порядок, избавляться от хунты и народ кстати просыпается, всё больше и больше митингов по стране, а что в ссср? да хотя бы взять любую спортшколу, давайте-ка вспомним, все хотели конечно стать футболистами и что? надо было быть в своём возрасте наголову выше человек 100, а то и 200! и это ещё не всё, надо было бояться "старых", уступать им во всём, то есть тех, кто тебя старше всего года на 2 -3! это обязательно! то есть парню приходилось проходить все круги ада, мат - перемат в свой адрес, моральное унижение (так как при любом проявлении себя ты мог мгновенно получить такую реакцию от тренера - "ты никто, и звать тебя никто"), чтобы чего-то достичь в футболе, такая была порочная система, и в результате чего мы получили? к концу 80-х ни один наш футболист в интервью не мог 2 слова связать, боялись потому что, собственное "я" из них было выбито начисто, это уже потом они "разговорились", когда почувствовали свободу. так что не всё было так уж гладко в советах.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
12 мая в 14:03
Кроме руских не кто не скучает по СССР. Бывшие страны союза все рады что отсоеденились и вспоменают те старые времена как о чем то страшном и предпочетают об этом не говорить. Некоторые уже даже в ЕС вступили и живут счастливо, продолжают развеваться и становится лучше для жизни с каждым годом! Одни только руские о прошлом тоскуют и деградируют.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Jeck Denielse
   6 / 840
12 мая в 13:30
Страшно представить работника который обладает одновременно двумя этими почётными знаками отличия....))))
Вообще-то тогда было всё честнее.
Это мы из нашего времени улыбаемся над прошлым сопоставляя всё с сегодняшним днём.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
12 мая в 13:24
Зато сейчас никчемные люди и футболисты становятся миллионерами,полно несъедобной доступной пищи и товарищеские отношения на соккере горят как пионерский костёр,в который хулиган Мишка Квакин бросил авоську боезапасов,стибренных на армейских складах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Сергей Саныч
   4 / 840
12 мая в 13:12
Страшно представить работника который обладает одновременно двумя этими почётными знаками отличия....))))
dimagas1
dimagas1
   281 / 840
12 мая в 12:19
Так у вас и так уже вот-вот да будет совок))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
12 мая в 12:17
Albasin
Albasin
   17 / 840
12 мая в 12:08
Почти вся страна об этом мечтает.
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
12 мая в 12:00
Практически на 90 % поддерживаю Бориса Петровича Игнатьева !

Взять лучшее -10 % и передовое, что есть сейчас и не было еще тогда,
и ....вернуться в любимый , родной , добрый , братский , единый Союз !!!
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
12 мая в 11:55
И в СССР футбол был продажный.Какой на хрен "Арарат" в 1973 году чемпион .Симонян купил чемпионство.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
12 мая в 11:52
Страшный сон Москвича,Воспитанника "Спартака", жившего в СССР :
"Народная" 2019 - Айртон, Зе Луиш, Луис Адриано, Мельгарехо, Фернандо,Жиго, Бокетти, Ханни, Нимели......
serh62
serh62
   107 / 840
12 мая в 11:45
многие хотели бы вернуться в СССР.
drug01
drug01
   124 / 840
12 мая в 11:45
Раньше был футбол лучше!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100