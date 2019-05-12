Борис Игнатьев: «С удовольствием вернулся бы в СССР»

Российский специалист Борис Игнатьев признался, что скучает по временам СССР и не прочь был бы вернуться в Советский Союз.
Я часто вспоминаю и сопоставляю в процентном отношении, что было лучше и что хуже, чем сейчас. Хотите — верьте, хотите — нет, я с удовольствием бы вернулся в Советский Союз.
Мне не хватает человеческого общения, участия, внимания, дружеских отношений. Сегодня все больше завязано на том, кто богаче. Оттого чувство равенства, чувство достоинства ушло далеко-далеко назад.
Ну и потом меня как специалиста, человека, знающего немного спорт, поражает, как можно было уйти от того прекрасного и прийти к никчемному. За все теперь надо платить — за вход на стадион, за участие мальчика в турнире, за все, за все. А я помню, как в свое время ходил во Дворец пионеров заниматься в пяти (!) секциях бес-плат-но! И рисовал, и играл на барабане, на трубе, в шахматы, и чему меня только ни учили — и все это на хорошем, добротном уровне! А кому мешали пионерская и комсомольская организации?! Я видел, как они действовали. Была идеология. Может, и в приказном порядке, но я был уверен, что этот человек, если что, будет рядом со мной. А сейчас вопрос стоит так — выплывешь или не выплывешь? Не выплывешь — ну и ладно. Вот это меня задевает.
Другое дело, сейчас зашел в магазин — и там полные полки. Но начинаешь рассчитывать другие вещи…
Конечно, скучаю по чемпионату СССР, это был совсем другой турнир! С другим уровнем, с разными школами. Это был своего рода мини-чемпионат мира, только вместо Аргентины, Бразилии и Испании — «Арарат» Ереван, «Динамо» Минск, «Динамо» Киев, «Шахтер» Донецк, «Спартак» Москва, «Локомотив»… Поэтому качество футбола было заметно выше нынешнего. И это уже не ностальгия — сами результаты говорят за то, что у нас и футболисты были лучшие в Европе. «Золотой мяч» получали — сейчас есть такие игроки? Даже близко нет! А какие клубы были? Ведь «Динамо» Киев и «Динамо» Тбилиси выигрывали Кубок кубков!
Ранее о своих воспоминаниях о СССР рассказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
цеплять людей и провоцировать и разводить с..ч на сайте.
У них хлеб такой, развить из мухи слона, и пусть остальные
между собой перегрызутся, а тролль будет потирать ладошки....
цеплять людей и провоцировать и разводить с..ч на сайте.
У них хлеб такой, развить из мухи слона, и пусть остальные
между собой перегрызутся, а тролль будет потирать ладошки....
меня устраивала махачкалинская школа, вуз в Махе,
не надо было никуда выезжать, отличная социалка,
люди не думали о том, что будут голодными и с з/п
ниже уровня канализации, пионерлагеря, санатории,
бесплатное образование и медицина, по мне так лучше
было бы , чтобы меньше свободы слова, но дети, родоки
и близкие и родные жили долго и счастливо, и на пенсии
выходили в 55 и 60 лет, и было бы что в запас оставить всегда...
меня устраивала махачкалинская школа, вуз в Махе,
не надо было никуда выезжать, отличная социалка,
люди не думали о том, что будут голодными и с з/п
ниже уровня канализации, пионерлагеря, санатории,
бесплатное образование и медицина, по мне так лучше
было бы , чтобы меньше свободы слова, но дети, родоки
и близкие и родные жили долго и счастливо, и на пенсии
выходили в 55 и 60 лет, и было бы что в запас оставить всегда...
А мечтают о возвращении совка русские, на пабликах, на ютуб каналах это отлично видно
А мечтают о возвращении совка русские, на пабликах, на ютуб каналах это отлично видно
Это мы из нашего времени улыбаемся над прошлым сопоставляя всё с сегодняшним днём.
Это мы из нашего времени улыбаемся над прошлым сопоставляя всё с сегодняшним днём.
Взять лучшее -10 % и передовое, что есть сейчас и не было еще тогда,
и ....вернуться в любимый , родной , добрый , братский , единый Союз !!!
Взять лучшее -10 % и передовое, что есть сейчас и не было еще тогда,
и ....вернуться в любимый , родной , добрый , братский , единый Союз !!!
"Народная" 2019 - Айртон, Зе Луиш, Луис Адриано, Мельгарехо, Фернандо,Жиго, Бокетти, Ханни, Нимели......
"Народная" 2019 - Айртон, Зе Луиш, Луис Адриано, Мельгарехо, Фернандо,Жиго, Бокетти, Ханни, Нимели......