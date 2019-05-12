Борис Игнатьев: «С удовольствием вернулся бы в СССР»

Российский специалист признался, что скучает по временам СССР и не прочь был бы вернуться в Советский Союз.

Я часто вспоминаю и сопоставляю в процентном отношении, что было лучше и что хуже, чем сейчас. Хотите — верьте, хотите — нет, я с удовольствием бы вернулся в Советский Союз.

Мне не хватает человеческого общения, участия, внимания, дружеских отношений. Сегодня все больше завязано на том, кто богаче. Оттого чувство равенства, чувство достоинства ушло далеко-далеко назад.

Ну и потом меня как специалиста, человека, знающего немного спорт, поражает, как можно было уйти от того прекрасного и прийти к никчемному. За все теперь надо платить — за вход на стадион, за участие мальчика в турнире, за все, за все. А я помню, как в свое время ходил во Дворец пионеров заниматься в пяти (!) секциях бес-плат-но! И рисовал, и играл на барабане, на трубе, в шахматы, и чему меня только ни учили — и все это на хорошем, добротном уровне! А кому мешали пионерская и комсомольская организации?! Я видел, как они действовали. Была идеология. Может, и в приказном порядке, но я был уверен, что этот человек, если что, будет рядом со мной. А сейчас вопрос стоит так — выплывешь или не выплывешь? Не выплывешь — ну и ладно. Вот это меня задевает.

Другое дело, сейчас зашел в магазин — и там полные полки. Но начинаешь рассчитывать другие вещи…