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Евсеев: «Обыграть „Спартак“ можно с помощью слаженных действий»

12 мая 2019, 16:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер» поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ против «Спартака».

«Уфа» планирует заканчивать все игры с положительным результатом. То, что было раньше, пытаемся исправить. Получится или нет? Узнаем после 30-го тура. Раньше говорили про Ферги-тайм, а сейчас время Евсеева? Это стечение обстоятельств, футболисты «Уфы» показывают желание и играют всегда до конца. Каждый соперник исповедует свой игровой стиль. Обыграть «Спартак» можно с помощью слаженных действий, они будут больше играть у наших ворот, надо уметь находить возможность использовать свои моменты.

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Все комментарии
Albasin
Albasin
   17 / 840
12 мая в 17:49
Спартак сейчас крепкий середняк, так что половина команд его может обыграть не напрягаясь.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
12 мая в 17:36
Обыграть сегоднешний Спартак может даже Енисей и Анжи
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
12 мая в 17:25
Пока не получается.
VV V
VV V
   299 / 840
12 мая в 17:20
Сейчас обыгрывать Спартак может почти каждый, в том числе футбольная школа "Чертаново"...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   52 / 840
12 мая в 17:08
позор спартаку!
Brugzash
Brugzash
   623 / 840
12 мая в 17:06
Свиней нужно сильно вымотать.
drug01
drug01
   124 / 840
12 мая в 16:57
Можно но... Для, этого нет игроков!
azures
azures
   690 / 840
12 мая в 16:48
Удачи Уфе!
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