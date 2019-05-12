Евсеев: «Обыграть „Спартак“ можно с помощью слаженных действий»

Главный тренер «Уфы» в эфире телеканала «Матч Премьер» поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ против «Спартака».

«Уфа» планирует заканчивать все игры с положительным результатом. То, что было раньше, пытаемся исправить. Получится или нет? Узнаем после 30-го тура. Раньше говорили про Ферги-тайм, а сейчас время Евсеева? Это стечение обстоятельств, футболисты «Уфы» показывают желание и играют всегда до конца. Каждый соперник исповедует свой игровой стиль. Обыграть «Спартак» можно с помощью слаженных действий, они будут больше играть у наших ворот, надо уметь находить возможность использовать свои моменты.