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Ефремов рассказал, кто должен будет заменить «Анжи» в лиге при банкротстве

12 мая 2019, 13:06

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал про вариант, при котором «Анжи», который вылетел из РПЛ, может обанкротиться и потерять место в ФНЛ.

Кто займет место «Анжи»? Сейчас комментировать не совсем корректно, это нужно делать, когда уже все произойдет. Я не совсем знаю ситуацию, это вопрос к руководителям клуба и комиссии по лицензированию. Я так понимаю, что первые новости будут 15–17 мая по итогам лицензирования, дальше апелляция в конце мая или начале июня.

Из ПФЛ выходят в ФНЛ пять команд, если смогут принять участие, например, четыре команды, то предлагается место команде из ФНЛ, которая заняла шестнадцатое место. Если что-то случится с командой «Анжи», то место отдается семнадцатой команде и так до последнего места. В прошлом году у нас была ситуация, когда мы забирали «Краснодар-2», это команда, которая заняла третье место. В приоритет идут только победители, дальше идут команды, которые занимают места, но имеют лицензию. В центре «Торпедо» и «Сокол» подали на лицензирование, они уже будут после всех команд ФНЛ. Есть пять победителей зон, если кто-то отказывается, то место предлагается команде из ФНЛ. Если не комплект, то мы переходим к командам из ПФЛ.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
12 мая в 15:58
Может Зенит 2 оставят.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Байкал-38
   802 / 840
12 мая в 14:48
Торпедо в РПЛ? Они только распилом денег занимаются. Второй дивизион-из судьба
Байкал-38
Байкал-38 ответил Шуnя771
   10 / 840
12 мая в 14:34
А до сведения болельщиков Анжи эту высшую математику довели?))
Скоро придут и будут говорить, как все ненавидят Дагестан!
Хотя один ниже уже высказался в таком ключе.
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
12 мая в 14:11
А до сведения болельщиков Анжи эту высшую математику довели?))
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
12 мая в 14:06
Рановато Анжи хоронят .
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
12 мая в 14:04
У кого больше денег, того и место.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
12 мая в 13:45
Абуссафар Аббасов
Достойное пожелание.
И душа у тебя светлая.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
12 мая в 13:43
«Торпедо» и «Сокол» команды более достойны, как минимум играть в ФНЛ.
Торпедо со своей историей достойно играть в РПЛ.
Если всё так сложится, то я только за.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
12 мая в 13:40
Из ФНЛ теперь не вылетишь даже при большом желании. Только если совершить ритуальное самоубийство, как Анжи.
cska plus
cska plus
   3 / 840
12 мая в 13:38
Хотелось бы, чтобы с Анжи всё обошлось благополучно.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
12 мая в 13:27
    beefs
    beefs
       165 / 840
    12 мая в 13:27
    Свято место пусто не бывает...
    Гавриленко
    Гавриленко
       35 / 840
    12 мая в 13:25
    зениту-2 местечко готовят.))))
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