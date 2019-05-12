Ефремов рассказал, кто должен будет заменить «Анжи» в лиге при банкротстве

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал про вариант, при котором «Анжи», который вылетел из РПЛ , может обанкротиться и потерять место в ФНЛ .

Кто займет место «Анжи»? Сейчас комментировать не совсем корректно, это нужно делать, когда уже все произойдет. Я не совсем знаю ситуацию, это вопрос к руководителям клуба и комиссии по лицензированию. Я так понимаю, что первые новости будут 15–17 мая по итогам лицензирования, дальше апелляция в конце мая или начале июня.