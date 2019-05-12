Ефремов рассказал, кто должен будет заменить «Анжи» в лиге при банкротстве

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал про вариант, при котором «Анжи», который вылетел из РПЛ, может обанкротиться и потерять место в ФНЛ.
Кто займет место «Анжи»? Сейчас комментировать не совсем корректно, это нужно делать, когда уже все произойдет. Я не совсем знаю ситуацию, это вопрос к руководителям клуба и комиссии по лицензированию. Я так понимаю, что первые новости будут 15–17 мая по итогам лицензирования, дальше апелляция в конце мая или начале июня.
Из ПФЛ выходят в ФНЛ пять команд, если смогут принять участие, например, четыре команды, то предлагается место команде из ФНЛ, которая заняла шестнадцатое место. Если что-то случится с командой «Анжи», то место отдается семнадцатой команде и так до последнего места. В прошлом году у нас была ситуация, когда мы забирали «Краснодар-2», это команда, которая заняла третье место. В приоритет идут только победители, дальше идут команды, которые занимают места, но имеют лицензию. В центре «Торпедо» и «Сокол» подали на лицензирование, они уже будут после всех команд ФНЛ. Есть пять победителей зон, если кто-то отказывается, то место предлагается команде из ФНЛ. Если не комплект, то мы переходим к командам из ПФЛ.
Хотя один ниже уже высказался в таком ключе.
Хотя один ниже уже высказался в таком ключе.
Достойное пожелание.
И душа у тебя светлая.
Достойное пожелание.
И душа у тебя светлая.
Торпедо со своей историей достойно играть в РПЛ.
Если всё так сложится, то я только за.
Торпедо со своей историей достойно играть в РПЛ.
Если всё так сложится, то я только за.