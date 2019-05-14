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«Атлетико» заплатит «Спортингу» 22,5 млн евро за Желсона Мартинша

14 мая 2019, 20:52

«Атлетико» обязуется выплатить «Спортингу» 22,5 млн евро за полузащитника Желсона Мартинша, который текущий сезон проводит в аренде в «Монако».

Год назад Мартинш в одностороннем порядке разорвал контракт со «Спортингом» из-за конфликта с президентом и болельщиками команды и присоединился к «матрасникам». В ответ на это «Спортинг» подал жалобу в ФИФА. Теперь же португальцы отказались от своих претензий в обмен на 22,5 млн евро.

Также в рамках соглашения в «Спортинг» за 7,5 млн евро перешел нападающий «матрасников» Лусиано Вьетто, выступавший в «Фулхэме» на правах аренды. При этом мадридцы получат 50 % от следующей продажи игрока.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 840
15 мая в 08:08
Репутация у игрока уже подмочена.
ДСА
ДСА
   89 / 840
14 мая в 21:10
Какие-то сложные комбинации
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