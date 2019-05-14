«Атлетико» заплатит «Спортингу» 22,5 млн евро за Желсона Мартинша

14 мая 2019, 20:52

«Атлетико» обязуется выплатить «Спортингу» 22,5 млн евро за полузащитника , который текущий сезон проводит в аренде в «Монако».

Год назад Мартинш в одностороннем порядке разорвал контракт со «Спортингом» из-за конфликта с президентом и болельщиками команды и присоединился к «матрасникам». В ответ на это «Спортинг» подал жалобу в ФИФА . Теперь же португальцы отказались от своих претензий в обмен на 22,5 млн евро.

Также в рамках соглашения в «Спортинг» за 7,5 млн евро перешел нападающий «матрасников» , выступавший в «Фулхэме» на правах аренды. При этом мадридцы получат 50 % от следующей продажи игрока.