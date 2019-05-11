Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера покинет клуб по окончании сезона. Скорее всего, футболист продолжит карьеру в ПСЖ.
29-летний Эррера выступал за манкунианцев в течение пяти сезонов, на его счету 189 матчей (20 голов).
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера покинет клуб по окончании сезона. Скорее всего, футболист продолжит карьеру в ПСЖ.
29-летний Эррера выступал за манкунианцев в течение пяти сезонов, на его счету 189 матчей (20 голов).
Удачи, конечно. Мда..
Удачи, конечно. Мда..