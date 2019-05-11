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Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 12:18

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера покинет клуб по окончании сезона. Скорее всего, футболист продолжит карьеру в ПСЖ.

29-летний Эррера выступал за манкунианцев в течение пяти сезонов, на его счету 189 матчей (20 голов).

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Все комментарии
allemz
allemz
   44 / 1086
сегодня в 12:52
Норм так, единственного умного топ-игрока отпустили, которому даже не пох на клуб.
Удачи, конечно. Мда..
STVA 1
STVA 1 ответил Так Себе Аналитик
   47 / 1086
сегодня в 12:41
Контракт не продлил..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1086
сегодня в 12:33
Это что, просто с истекающего контракта уходит или его на трансферный лист выставили?
4ел
4ел
   648 / 1086
сегодня в 12:29
Печально...Он бы мю пригодился
311
311
   25 / 1086
сегодня в 12:25
Первый пошел!)
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