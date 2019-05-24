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«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»

сегодня, 01:34

Полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский, которым всерьёз интересуется московский «Спартак», может продолжить карьеру в «Спортинге».

Согласно источнику, лиссабонский клуб видит в 26-летнем хавбеке замену Бруну Фернандешу, который этим летом, скорее всего, покинет чемпионат Португалии. Однако сумма в 10 млн евро, которую просит за украинского игрока «Генк», может стать для «Спортинга» проблемой.

Ранее сообщалось о том, что Малиновский не хочет переезжать в Россию и будет ждать интересных предложений из Европы.

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Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
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сегодня в 01:36
а причем тут спартак?
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