«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»

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Полузащитник «Генка» и сборной Украины , которым всерьёз интересуется московский «Спартак», может продолжить карьеру в «Спортинге».

Согласно источнику, лиссабонский клуб видит в 26-летнем хавбеке замену , который этим летом, скорее всего, покинет чемпионат Португалии. Однако сумма в 10 млн евро, которую просит за украинского игрока «Генк», может стать для «Спортинга» проблемой.

Ранее сообщалось о том, что Малиновский не хочет переезжать в Россию и будет ждать интересных предложений из Европы.