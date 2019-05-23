Два голландца - это сила, три голландца - это мощь?

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» о потенциальных новобранцах «Спартака».

Не спешите искать голландских футболистов в заявке «красно-белых». После продажи Квинси Промеса в «Севилью» их там не осталось. Но это не означает, что они там не появятся. Особенно в перспективе введения новой формулы лимита на иностранных футболистов. Тут каждая из восьми легионерских позиций приобретает несколько иной вес.

Новые люди в руководстве «Спартака» проведут ревизию состава, особенно в иностранной его части. Останутся только те, кто действительно ценен и кто не исчерпал себя. Кто это - догадайтесь сами. Число уходящих может возрасти, если будут выгодные предложения другим легионерам. А кто же придёт на их место?

В начале мая писали сначала в голландских, а потом и в наших средствах массовой информации об интересе «Спартака» к футболистам «Алкмара» - Гуусу Тилю и Теуну Купмейнерсу. А затем заговорили о возможном возвращении в «Спартак» заскучавшего в «Севилье» Квинси Промеса. Но потом всё как-то смолкло. Или у москвичей изменились цели на рынке или трансферы любят тишину.

Уходя уходи или возвращаются те, кто нужней

Квинси Промес не заиграл в «Севилье». Это уже можно констатировать. Один из лидеров «Спартака», ставший основным игроком сборной Голландии, вдруг оказался в положении юноши, которому дают поиграть. А это унизительно для действительно сильного футболиста, тем более в самом расцвете сил. И Квинси призадумался над своим будущим. Оставаться в подвешенном состоянии в нынешнем клубе или вернуться в старый. Где всё хорошо знакомо, где его любят болельщики, где ему всегда найдётся место.

Голландцы наверняка пробьются в финальную часть Евро-2020. Но не факт, что в заявке найдётся место для запасного «Севильи». Любой уход из испанского клуба уже будет понижением. А возвращение в «Спартак» позволит Промесу поддержать свой сегодняшний статус. Будет играть за «Спартак» на прежнем уровне - будет в национальной команде. А если сидеть и ждать, то можно и вовсе пролететь мимо крупных турниров.

Но одного желания Квинси мало. Нужно ещё согласие «Севильи» и «Спартака». Выкупить сейчас голландца спартаковцы вряд ли смогут. Но взять в аренду, как ЦСКА проделывал тоже самое с Вагнером Лавом, Сейду Думбия или Ахмедом Мусой - отчего ж нет. Было бы желание. А отдать одно из восьми мест легионерской квоты самому успешному легионеру в своей истории у «Спартака» не заржавеет.

Клон Егора Ильича

Много говорилось и возможном приходе в «Спартак» Гууса Тиля, но потом как-то всё стихло. Капитана «Алкмара» в слухах и спекуляциях заменили Руслан Малиновский из «Генка» и Ханс Ванакен из «Брюгге». Некие инсайдеры сообщали, как видели вылетающих в Брюссель Томаса Цорна с Олегом Кононовым. И это хорошо. И, как было сказано выше, трансферы любят тишину.

Гуус Тиль уже засветился в сборной Голландии, но закрепиться там 21-летнему капитану «сыроваров» будет непросто. Это Марко ван Бастен тащил в сборную почти всех игроков «Алкмара» - однажды девятерых вызвал. Рональд Куман не столь расположен к футболистам четвёртого по статусу клуба Нидерландов. Поэтому не факт, что Гуус будет востребован в национальной сборной.

Вряд ли стоит ждать Тиля в «Аяксе». Не потому, что «фейс-контроль не пройдёт». Политика «Алкмара» такова, что он не продаёт футболистов самому титулованному клубу страны. Последним был Деми де Зуев, перебравшийся из Алкмара в Амстердам более десяти лет назад. Да и «Фейеенорд» с ПСВ просят не беспокоиться. И вариант с РПЛ весьма неплох. Тем более, что пример Промеса показал, каким может быть путь в сборную.

Зачем «Спартаку» нужен Гуус Тиль? О достоинствах самого молодого капитана Эре было сказано раньше. А «красно-белым» нужен диспетчер, которого не было со времён Алекса. Есть ещё один фактор. Гуус и внешне, и по манере игры похож на спартаковскую легенду Егора Титова. Он отлично видит поле, превосходно раздаёт пасы, может пробить, и вообще обладает потрясающим игровым интеллектом. Кстати аргумент, что Егор Ильич вовремя не уехал и, как оказалось, скомкал тем самым концовку своей карьеры, может быть применён в гипотетических переговорах с голландским Титовым. Не век же ему оставаться капитаном «Алкмара». Тем более, что тренер Джон ван дер Бром, раскрутивший нынешний «Алкмар», ушёл в «Утрехт», и неясно, кто займёт его место. Да и клубу всегда нужны деньги.

Теневой Теун

Про третьего потенциального голландского новичка говорилось намного меньше. Капитан молодёжной сборной Нидерландов упоминался куда реже Промеса и Тиля. И то в качестве бонуса к капитану. Что несколько несправедливо. Те, кто следит за голландским чемпионатом, говорят, что неизвестно ещё кто ведущий, а кто ведомый в паре Тиль - Купмейнерс. Вспомнился анекдот, рассказанный когда-то Эльдаром Рязановым. «В зоомагазине продают двух попугаев. Один большой, красивый, яркий. Второй - невзрачный, маленький и серый. Первый стоит 50 рублей, а второй - сто. Покупатель спрашивает, - „что умеет первый попугай“? Продавец - „разговаривать на трёх языках, петь и танцевать“. „А второй?“. „Ничего. Но это художественный руководитель первого“. Так и Теунн, который выполняет гигантский объём работы на поле и развязывает Гуусу руки, простите ноги для творческой работы. Кроме того, Купмейнерс вовсе не неумеха, как второй попугай из анекдота. Он превосходно исполняет угловые и штрафные, отлично видит поле и обладает тем первым пасом, который нужен „Спартаку“. Теун начинал как центральный полузащитник, потом в интересах общего дела стал классическим опорником. Завершал же сезон центральным защитником. Иными словами, может закрыть весьма нужные для спартаковцев позиции.

Итак, интерес к трём голландцам, существующий или приписываемый „Спартаку“, имеет основания. Три соотечественника - это уже сообщество, но ещё не группировка. Тот, что старше, адаптирован к российским реалиям и способен помочь молодым товарищам обжиться в новой для них стране. Но опять же. Далеко не все трансферные слухи материализуются. Не факт, что в „Спартаке“ будет хотя бы один голландец, не говоря о двух, а тем более о трёх.