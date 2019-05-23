Агент Ткачева: «Аренду больше не рассматриваем»

Владимир Дейнека, агент полузащитника тульского «Арсенала» Сергея Ткачева, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал о будущем своего клиента.
У Ткачева остается еще год контракта с ЦСКА, но варианты с арендой мы больше не рассматриваем. Только продажу. У Сергея два сезона подряд очень качественная статистика, и у нас есть варианты трансфера для Ткачева как в России, так и за рубежом. В ближайшее время появится конкретика, и мы вступим в переговоры с ЦСКА о сумме выкупа.
Ткачев в 25 матчах РПЛ текущего сезона забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.