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Агент Ткачева: «Аренду больше не рассматриваем»

сегодня, 11:07

Владимир Дейнека, агент полузащитника тульского «Арсенала» Сергея Ткачева, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал о будущем своего клиента.

У Ткачева остается еще год контракта с ЦСКА, но варианты с арендой мы больше не рассматриваем. Только продажу. У Сергея два сезона подряд очень качественная статистика, и у нас есть варианты трансфера для Ткачева как в России, так и за рубежом. В ближайшее время появится конкретика, и мы вступим в переговоры с ЦСКА о сумме выкупа.

Ткачев в 25 матчах РПЛ текущего сезона забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. 

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