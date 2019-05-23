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Гранат может сменить клуб

сегодня, 21:36

Защитник «Рубина» Владимир Гранат может покинуть клуб. Причина - финансовые трудности казанцев.

Сообщается, что 32-летний футболист может вернуться в «Ростов». В текущем сезоне игрок провел 14 матчей в РПЛ и получил 3 желтых карточки.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Новости Тарасовки
   312 / 856
сегодня в 22:42
Из рубина нужно всем бежать быстрее.
Так беги,никто ведь тебя там на цепи не держит..))))
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил cska plus
   312 / 856
сегодня в 22:41
В следующе сезоне Рубина ждёт ФНЛ, тем более если туркмен покинет его.
Ты уже года три,как постишь этот бред,на каждой рубиновой ветке,а оно все никак....))))))
Смотри,такая маниакальность до добра не доведет.((
drug01
drug01
   139 / 856
сегодня в 22:25
Все бегут....
ermak6848
ermak6848
   207 / 856
сегодня в 21:53
если агент подсуетится...
cska plus
cska plus
   6 / 856
сегодня в 21:52
В следующе сезоне Рубина ждёт ФНЛ, тем более если туркмен покинет его.
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
   285 / 856
сегодня в 21:39
Из рубина нужно всем бежать быстрее.
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