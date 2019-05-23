Гранат может сменить клуб

Защитник «Рубина» Владимир Гранат может покинуть клуб. Причина - финансовые трудности казанцев.
Сообщается, что 32-летний футболист может вернуться в «Ростов». В текущем сезоне игрок провел 14 матчей в РПЛ и получил 3 желтых карточки.
Защитник «Рубина» Владимир Гранат может покинуть клуб. Причина - финансовые трудности казанцев.
Сообщается, что 32-летний футболист может вернуться в «Ростов». В текущем сезоне игрок провел 14 матчей в РПЛ и получил 3 желтых карточки.
Смотри,такая маниакальность до добра не доведет.((
Смотри,такая маниакальность до добра не доведет.((