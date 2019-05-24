Энди Коул сравнил Санчеса с Торресом

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ситуацию с , который большую часть минувшего сезона просидел на скамейке запасных.

Для меня Санчес по-прежнему хороший футболист. Невозможно стать плохим игроком за одну ночь. Возможно, на него повлиял тот факт, что он перешел в МЮ из «Арсенала». Вспомните историю с Торресом, который был великолепен в «Ливерпуле», но после того, как он перешел в «Челси», у него ничего не получалось. Надеюсь, что вскоре мы увидим прежнего Санчеса.