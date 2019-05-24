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Энди Коул сравнил Санчеса с Торресом

сегодня, 17:51

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул прокомментировал ситуацию с Алексисом Санчесом, который большую часть минувшего сезона просидел на скамейке запасных.

Для меня Санчес по-прежнему хороший футболист. Невозможно стать плохим игроком за одну ночь. Возможно, на него повлиял тот факт, что он перешел в МЮ из «Арсенала». Вспомните историю с Торресом, который был великолепен в «Ливерпуле», но после того, как он перешел в «Челси», у него ничего не получалось. Надеюсь, что вскоре мы увидим прежнего Санчеса.

Ранее сообщалось, что Санчес может продолжить карьеру в Италии.

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Zely
Zely
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сегодня в 18:22
Торрес профессионал, а Санчес мягкотел. В общем, сравнения неумесны
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