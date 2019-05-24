ГлавнаяНовости

Андертон: «Почеттино - идеальный вариант для „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 17:31

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Даррен Андертон считает, что нынешний наставник «шпор» Маурисио Почеттино идеально подошел бы на роль главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Мне кажется «Манчестер Юнайтед» поспешил с назначением Сульшера. Почеттино подходит манкунианцам гораздо лучше. С ним команда смогла бы решать большие задачи. Но в целом я рад, что Почеттино остался в «Тоттенхэме».

Ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить «Ювентус».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ивоби: «Спасибо Эмери за то, что верит в меня»
Сегодня, 18:02 Комментарии1
Энди Коул сравнил Санчеса с Торресом
Сегодня, 17:51 Комментарии1
Йоахим Лёв поддержал трансфер Сане в «Баварию»
Сегодня, 17:43 Комментарии2
Аллегри намекнул, что «Ювентус» возглавит Гвардиола
Сегодня, 17:38 Комментарии16
Виллаш-Боаш: «Надеюсь, Касильяс скоро вернется на поле»
Сегодня, 17:20 Комментарии0
Де Лаурентис рассмеялся над предложением продать «Наполи» за 900 млн евро
Сегодня, 14:28 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
anyway
anyway
   281 / 853
сегодня в 18:37
отлично работает с молодыми игроками, голоден до побед и адаптирован к апл, согласен с андертоном почеттино идеальный вариант для мю...
League1
League1
   69 / 853
сегодня в 18:28
Почеттино крутой тренер. С малыми финансовыми вложениями и с не самыми недорогими футболистами он может со своей командой решать задачи. Помню, как его совсем небогатый
Эспаньол запросто терзал денежный мешок барсу.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 853
сегодня в 17:38
У Маурисио теперь богатый выбор и вряд ли МЮ в этом списке в приоритете.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100