Андертон: «Почеттино - идеальный вариант для „Манчестер Юнайтед“»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Даррен Андертон считает, что нынешний наставник «шпор» идеально подошел бы на роль главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Мне кажется «Манчестер Юнайтед» поспешил с назначением Сульшера. Почеттино подходит манкунианцам гораздо лучше. С ним команда смогла бы решать большие задачи. Но в целом я рад, что Почеттино остался в «Тоттенхэме».