Моуриньо - о Клоппе: «Проиграть три финала ЛЧ - это очень обидно»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Если Юрген победит, для него это будет невероятное достижение. А если проиграет... Знаете, проиграть три финала Лиги чемпионов - это очень обидно. Однако Клопп очень позитивный парень. Уверен, он думает только о победе.

В финалах Лиги чемпионов есть один негативный момент - там всегда проигрывает одна команда и один тренер.