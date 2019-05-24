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Моуриньо - о Клоппе: «Проиграть три финала ЛЧ - это очень обидно»

сегодня, 10:16
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Если Юрген победит, для него это будет невероятное достижение. А если проиграет... Знаете, проиграть три финала Лиги чемпионов - это очень обидно. Однако Клопп очень позитивный парень. Уверен, он думает только о победе.

В финалах Лиги чемпионов есть один негативный момент - там всегда проигрывает одна команда и один тренер.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» рассудит Дамир Скомина. 

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Все комментарии
Букмекер920
Букмекер920
сегодня в 11:48
Капитан очевидность
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 11:30
В Финалах фаворит тока Барса или Реал..Доказано Ювентусами!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил ilyafrom
сегодня в 11:26
Надоел Маур. Найди себе работу, "эксперт"
подсиживает Бубнова
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 11:25
он говорил это 2 недели назад
Balanenok
Balanenok
сегодня в 11:18
Удачи Ливерпулю!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:13
ну пожалуй впервые Клопп с командой фаворитом. первый раз был с луком против базуки... с андердогом, второй раз против грязной судейской помойки которой все можно на поле... да еще с дырявым вратарем. И вот третий раз посмотрим. Но два года финалы подряд - это о чем то да говорит, само собой.
Vis.
Vis. ответил ДСА
сегодня в 11:02
Ливерпуль просто сильнее.
В финале фаворитов нет. Так что не зарекайся.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:59
Ливерпуль просто сильнее.
Novograd
Novograd
сегодня в 10:54
Дурик тебе до клопа еще надо много много
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:52
Не то слово
la_masia
la_masia ответил ilyafrom
сегодня в 10:51
Он как Карпин после Спартака)
Тоже скитается по каналам и спортивным газетам)
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 10:44
Надоел Маур. Найди себе работу, "эксперт"
112910315
112910315
сегодня в 10:38
Клопп сильный духом, оптимист всегда и всюду, что касается футбола, если что переживёт, если проиграет. Проиграв, уважения не потеряет. Пожалуй, один из самих уважаемых тренеров, в современном футболе.
barc-f.
barc-f.
сегодня в 10:28
5:0 от Барселоны Моуриньо никогда не забудет, лучше три финала проиграть чем опозориться так в эль-классико. Клопп 4:0 Барселону обыграл, а Моуриньо ни разу не смог.Слабый очень тренер Моуриньо, переводчик,одно слово.
holms918
holms918
сегодня в 10:23
Надеемся на хороший футбол, пусть победит сильнейший.
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