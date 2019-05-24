Де Лаурентис рассмеялся над предложением продать «Наполи» за 900 млн евро

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поведал историю о том, как ему предложили продать клуб.

Сейчас расскажу вам кое-что смешное. Один джентльмен подошел ко мне несколько дней назад, он вел себя дружелюбно, но осторожно. «Знаете, Аурелио, у меня есть возможность представить вам покупателя, который хочет предложить вам 900 млн евро». Я улыбнулся и повторил то, что говорил много раз: «„Наполи“ не продается».

Я не собираюсь рисковать и повторять ситуацию, которая привела к нашему упадку. «Наполи» нужен человек, который может вести его по правильному пути.