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Де Лаурентис рассмеялся над предложением продать «Наполи» за 900 млн евро

сегодня, 14:28

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поведал историю о том, как ему предложили продать клуб.

Сейчас расскажу вам кое-что смешное. Один джентльмен подошел ко мне несколько дней назад, он вел себя дружелюбно, но осторожно. «Знаете, Аурелио, у меня есть возможность представить вам покупателя, который хочет предложить вам 900 млн евро». Я улыбнулся и повторил то, что говорил много раз: «„Наполи“ не продается».

Я не собираюсь рисковать и повторять ситуацию, которая привела к нашему упадку. «Наполи» нужен человек, который может вести его по правильному пути.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   105 / 853
сегодня в 15:06
Миллиард, никак не меньше.
Charlie Scene
Charlie Scene
   237 / 853
сегодня в 14:51
он прав. обидно что два богатейших человека Италии и г Милан продали свои команды , да один был по богаче но все же оба по деньгам куда выше нежели продюсер неаполитанский.
311
311
   52 / 853
сегодня в 14:46
Ну так это Федун хотел продать Спартак за миллиард и купить Наполи!)
handreb
handreb
   56 / 853
сегодня в 14:30
Правильно ответил.
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