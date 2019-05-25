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Моуриньо: «„Реал“ переживает цикл, как и все большие клубы»

сегодня, 16:06

Португальский тренер Жозе Моуриньо поделился мнением о перспективах мадридского «Реала» в будущем. 

В «Реале» сменился тренер, наверняка они собираются сделать важные инвестиции. «Мадрид» переживает цикл, как и все большие клубы. Несколько лет назад последний цикл начался, а закончился он тогда, когда они стали чемпионами. Теперь их ждет перерождение. В команде есть фантастические игроки, которые будут продолжать продвигать клуб вперед. 

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NGY
NGY
   76 / 840
сегодня в 17:28
какой на@ер цикл.

Цикл у Анжи, у Ростова, у Крыльев советов..., а у такого клуба как Реал априоре не должно быть слово "переживает цикл"!

Реал должен как конвеер работать, попутно меняя лишь запчасти на механизме, а не развалиться как в этом сезоне бесповоротно проср..в все титулы еще не закончив сезон и установив попутно антирекорды клуба.

Продай Перес в свое время Бензему, Бейла и прочий шлак в лице Начо, Варанов, Рамосов и купи суперзвезд как Барселона, глядишь и не просирали бы Ла Лигу каждый год.
KOMMEHTATOP
KOMMEHTATOP ответил Шишанутый
сегодня в 17:01
Второй Альба 😄
Шишанутый
Шишанутый ответил ALBA BARCELONA 21
   22 / 840
сегодня в 16:36
Перерождение Барселоны будет только,когда уйдут два негодяя
Первый понятно гном а кто второй?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   83 / 840
сегодня в 16:24
Перерождение Барселоны будет только,когда уйдут два негодяя
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