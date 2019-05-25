Моуриньо: «„Реал“ переживает цикл, как и все большие клубы»

Португальский тренер поделился мнением о перспективах мадридского «Реала» в будущем.

В «Реале» сменился тренер, наверняка они собираются сделать важные инвестиции. «Мадрид» переживает цикл, как и все большие клубы. Несколько лет назад последний цикл начался, а закончился он тогда, когда они стали чемпионами. Теперь их ждет перерождение. В команде есть фантастические игроки, которые будут продолжать продвигать клуб вперед.