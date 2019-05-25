Моуриньо: «„Реал“ переживает цикл, как и все большие клубы»

Португальский тренер Жозе Моуриньо поделился мнением о перспективах мадридского «Реала» в будущем.
В «Реале» сменился тренер, наверняка они собираются сделать важные инвестиции. «Мадрид» переживает цикл, как и все большие клубы. Несколько лет назад последний цикл начался, а закончился он тогда, когда они стали чемпионами. Теперь их ждет перерождение. В команде есть фантастические игроки, которые будут продолжать продвигать клуб вперед.
Цикл у Анжи, у Ростова, у Крыльев советов..., а у такого клуба как Реал априоре не должно быть слово "переживает цикл"!
Реал должен как конвеер работать, попутно меняя лишь запчасти на механизме, а не развалиться как в этом сезоне бесповоротно проср..в все титулы еще не закончив сезон и установив попутно антирекорды клуба.
Продай Перес в свое время Бензему, Бейла и прочий шлак в лице Начо, Варанов, Рамосов и купи суперзвезд как Барселона, глядишь и не просирали бы Ла Лигу каждый год.
Цикл у Анжи, у Ростова, у Крыльев советов..., а у такого клуба как Реал априоре не должно быть слово "переживает цикл"!
Реал должен как конвеер работать, попутно меняя лишь запчасти на механизме, а не развалиться как в этом сезоне бесповоротно проср..в все титулы еще не закончив сезон и установив попутно антирекорды клуба.
Продай Перес в свое время Бензему, Бейла и прочий шлак в лице Начо, Варанов, Рамосов и купи суперзвезд как Барселона, глядишь и не просирали бы Ла Лигу каждый год.