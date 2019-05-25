Аль-Хелаифи: «Вся семья ПСЖ рада видеть, как Тухель продлевает контракт»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал продление контракта главного тренера клуба .

Вся семья ПСЖ сегодня рада видеть, как Томас Тухель продлевает свой контракт. Уже год Томас дает свою энергию не только игрокам, но и всему клубу.

Наши сотрудники сразу же приняли этого тренера, который всегда хочет делиться своим анализом и эмоциями.

Томас большой поклонник футбола, но в то же время очень требовательный специалист. У Тухеля есть опыт игры, а также отличные таланты менеджера, и мы рады, что можем постоянно поддерживать его успехи.