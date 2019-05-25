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Аль-Хелаифи: «Вся семья ПСЖ рада видеть, как Тухель продлевает контракт»

сегодня, 15:19

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал продление контракта главного тренера клуба Томаса Тухеля

Вся семья ПСЖ сегодня рада видеть, как Томас Тухель продлевает свой контракт. Уже год Томас дает свою энергию не только игрокам, но и всему клубу. 

Наши сотрудники сразу же приняли этого тренера, который всегда хочет делиться своим анализом и эмоциями. 

Томас большой поклонник футбола, но в то же время очень требовательный специалист. У Тухеля есть опыт игры, а также отличные таланты менеджера, и мы рады, что можем постоянно поддерживать его успехи. 

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Все комментарии
Albasin
Albasin
   13 / 841
сегодня в 15:40
Такую чушь несет несуразную.
95-shishani-95
95-shishani-95
   74 / 841
сегодня в 15:32
О какой семье он болтает?
Никакой семьи в ПСЖ нет!
Снизь им зарплату, увидишь как они быстро разбегутся!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   225 / 841
сегодня в 15:23
совсем чуть чуть попросил
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