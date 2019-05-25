Монтелла - о продаже клуба: «Я привык работать с иностранными инвесторами»

Главный тренер «Фиорентины» прокомментировал новость о том, что у флорентийского клуба может в ближайшее время смениться владелец.

Пока что это только слухи. Я привык работать с иностранными инвесторами, когда я только начинал свою тренерскую карьеру в «Роме», клуб был продан американцам.

Во всяком случае, все это не имеет значения. Важно, что нынешние владельцы действительно страдают из-за продажи клуба. Судьба хотела, чтобы мы не боролись за выживание на дне таблицы перед заключительным раундом чемпионата.