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Монтелла - о продаже клуба: «Я привык работать с иностранными инвесторами»

сегодня, 14:19

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла прокомментировал новость о том, что у флорентийского клуба может в ближайшее время смениться владелец

Пока что это только слухи. Я привык работать с иностранными инвесторами, когда я только начинал свою тренерскую карьеру в «Роме», клуб был продан американцам. 

Во всяком случае, все это не имеет значения. Важно, что нынешние владельцы действительно страдают из-за продажи клуба. Судьба хотела, чтобы мы не боролись за выживание на дне таблицы перед заключительным раундом чемпионата. 

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