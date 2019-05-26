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Адиев уходит из «Анжи»

сегодня, 20:01

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сообщил, что покидает махачкалинский клуб.

У меня закончился контракт, поэтому я покидаю «Анжи». Новый контракт не обсуждался, я мог еще и зимой уйти, но не ушел из-за благодарности к руководству и болельщикам, хотя у меня были другие предложения. Я доработал до конца контракта и теперь со спокойной душой могу покинуть «Анжи». Пока никакие варианты не рассматриваю, нужно отдохнуть после тяжелого сезона.

Когда будут конкретные предложения, я постараюсь выбрать правильный клуб, чтобы у него были определенные задачи. Сейчас мне нужно показывать определенный результат, а для этого нужно, чтобы все составляющие были в порядке: и финансовые, и в плане состава.

Напомним, что «Анжи» вылетел из РПЛ по итогам сезона. 

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Все комментарии
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   688 / 841
сегодня в 20:41
Хоть какая-то приятная новость для Анжи!Удачи Ани!
11-и метровый
11-и метровый
   19 / 841
сегодня в 20:31
Удачи Адиеву на новом месте работы!
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 841
сегодня в 20:21
Интересно, что скажет назар, ведь один из виновников вылета и трусливой (по его мнению) игры у него Адиев был, выгонял его постоянно.
Наверное шампанского достал на радостях.
За адекватность
За адекватность
   10 / 841
сегодня в 20:19
"я постараюсь выбрать правильный клуб." "нужно, чтобы все составляющие были в порядке: и финансовые, и в плане состава." Ну это условно в "Ювентус". Ну а так "Рубин" в поиске, это в лучшем случае. Ну а то, что зимой при наличии предложений не покинули клуб, вызывает только уважение. Успехов на тренерском поприще. ИМХО.
ДСА
ДСА
   114 / 841
сегодня в 20:13
Пожалуй без работы не останется.
Морозовский
Морозовский
   25 / 841
сегодня в 20:07
Отмучился, бедолага. Винить его не в чем.
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