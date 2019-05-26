Адиев уходит из «Анжи»

Главный тренер «Анжи» сообщил, что покидает махачкалинский клуб.

У меня закончился контракт, поэтому я покидаю «Анжи». Новый контракт не обсуждался, я мог еще и зимой уйти, но не ушел из-за благодарности к руководству и болельщикам, хотя у меня были другие предложения. Я доработал до конца контракта и теперь со спокойной душой могу покинуть «Анжи». Пока никакие варианты не рассматриваю, нужно отдохнуть после тяжелого сезона.

Когда будут конкретные предложения, я постараюсь выбрать правильный клуб, чтобы у него были определенные задачи. Сейчас мне нужно показывать определенный результат, а для этого нужно, чтобы все составляющие были в порядке: и финансовые, и в плане состава.